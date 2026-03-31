健康網》牛奶別再選低脂！ 專家曝全脂才助營養吸收關鍵

營養高敏敏指出，全脂牛奶含有大腦發育所需好油，也能幫助維生素A、D、E、K等營養吸收，還能延長飽足感，挑對成分就能健康喝；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕牛奶不僅是補充鈣質的好來源，也是有助營養吸收的好幫手。營養高敏敏指出，根據美國2026新版飲食指南內容，建議飲用全脂牛奶更勝低脂，也顛覆一般人的認知。她說明，原因除了全脂牛奶含有大腦發育所需好油，天然脂肪也能幫助維生素A、D、E、K等營養吸收。此外，全脂奶還能增加飽足感，減少攝取零食。提醒只要牢記選擇成分單純的牛奶，補充營養也能輕鬆又健康。

高敏敏於臉書粉專發文指出，2026美國新版飲食指南建議，喝牛奶全脂比低脂更好，分析原因在於以下3大重點：

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富含大腦發育所需好油

人腦有將近6成是由脂肪構成，對正在成長的孩子來說，脂肪不是選項而是必需品。新版飲食指南特別提醒，學齡兒童約5–10歲，大腦仍在快速發育，全脂乳製品能提供天然乳，幫助神經發展與學習表現。如果刻意把脂肪抽掉，等於把大腦發育需要的原料一起拿走，這也是為什麼不再一味鼓勵孩子只喝低脂奶。

天然脂肪助脂溶性維生素吸收

研究發現，來自天然食物的脂肪，如牛奶、酪梨、堅果等，其實並不是心血管疾病的元凶，反而是這些脂肪，能幫助身體吸收維生素A、D、E、K等，也就是所謂的脂溶性維生素。如果飲食中脂肪攝取太低，就算吃了很多營養，身體也不一定吸收得到。

增加飽足感 避免亂吃零食

全脂牛奶喝起來比較有滿足感，能延長飽足時間。很多孩子一喝完低脂牛奶很快又嘴饞，接著就開始找餅乾、甜點、零食吃，反而讓整體飲食更失控。更需要注意的是，為了讓低脂牛奶口感變好，不少產品會額外添加糖或香料，這些隱藏的糖，才是真正對健康不利的關鍵。

安心挑選牛奶2關鍵

此外，高敏敏並分享，挑選牛奶時，可依以下3重點最安心，包括：

●成分越單純越好：成分表只有標示「100% 生乳」最理想，沒有多餘添加，身體負擔也最小。

●不用害怕全脂：天然乳脂不是壞東西，適量攝取反而有助飽足與營養吸收。

高敏敏提醒，全脂牛奶其實不是壞東西，只要牢記選擇成分單純的牛奶，每天補充營養也會輕鬆又健康。

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