自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》牛奶別再選低脂！ 專家曝全脂才助營養吸收關鍵

2026/03/31 18:19

營養高敏敏指出，全脂牛奶含有大腦發育所需好油，也能幫助維生素A、D、E、K等營養吸收，還能延長飽足感，挑對成分就能健康喝；情境照。（圖取自freepik）

營養高敏敏指出，全脂牛奶含有大腦發育所需好油，也能幫助維生素A、D、E、K等營養吸收，還能延長飽足感，挑對成分就能健康喝；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕牛奶不僅是補充鈣質的好來源，也是有助營養吸收的好幫手。營養高敏敏指出，根據美國2026新版飲食指南內容，建議飲用全脂牛奶更勝低脂，也顛覆一般人的認知。她說明，原因除了全脂牛奶含有大腦發育所需好油，天然脂肪也能幫助維生素A、D、E、K等營養吸收。此外，全脂奶還能增加飽足感，減少攝取零食。提醒只要牢記選擇成分單純的牛奶，補充營養也能輕鬆又健康。

高敏敏於臉書粉專發文指出，2026美國新版飲食指南建議，喝牛奶全脂比低脂更好，分析原因在於以下3大重點：

富含大腦發育所需好油

人腦有將近6成是由脂肪構成，對正在成長的孩子來說，脂肪不是選項而是必需品。新版飲食指南特別提醒，學齡兒童約5–10歲，大腦仍在快速發育，全脂乳製品能提供天然乳，幫助神經發展與學習表現。如果刻意把脂肪抽掉，等於把大腦發育需要的原料一起拿走，這也是為什麼不再一味鼓勵孩子只喝低脂奶。

天然脂肪助脂溶性維生素吸收

研究發現，來自天然食物的脂肪，如牛奶、酪梨、堅果等，其實並不是心血管疾病的元凶，反而是這些脂肪，能幫助身體吸收維生素A、D、E、K等，也就是所謂的脂溶性維生素。如果飲食中脂肪攝取太低，就算吃了很多營養，身體也不一定吸收得到。

增加飽足感 避免亂吃零食

全脂牛奶喝起來比較有滿足感，能延長飽足時間。很多孩子一喝完低脂牛奶很快又嘴饞，接著就開始找餅乾、甜點、零食吃，反而讓整體飲食更失控。更需要注意的是，為了讓低脂牛奶口感變好，不少產品會額外添加糖或香料，這些隱藏的糖，才是真正對健康不利的關鍵。

安心挑選牛奶2關鍵

此外，高敏敏並分享，挑選牛奶時，可依以下3重點最安心，包括：

成分越單純越好：成分表只有標示「100% 生乳」最理想，沒有多餘添加，身體負擔也最小。

不用害怕全脂：天然乳脂不是壞東西，適量攝取反而有助飽足與營養吸收。

高敏敏提醒，全脂牛奶其實不是壞東西，只要牢記選擇成分單純的牛奶，每天補充營養也會輕鬆又健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中