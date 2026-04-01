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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》腸道失衡連動病變 眼疾也劃上等號

2026/04/01 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

你可能聽過腸道菌和肥胖、糖尿病，甚至憂鬱症有關，但你知道嗎？近年來，科學家發現腸道菌和「眼睛」也有密切連結。像是葡萄膜炎、乾眼症、糖尿病視網膜病變、老年黃斑部病變，甚至是甲狀腺眼病，背後都有腸道菌失衡的影子。

研究團隊利用文獻計量學工具（CiteSpace 與 VOSviewer），對2009年至 2023年間所有「腸道菌 × 眼睛疾病」的研究文獻進行全面分析。他們統計了論文的國家分布、主要作者、期刊來源與共被引關鍵詞，並描繪出研究熱點與未來發展方向。從2016年起，這個領域的研究數量快速增加，特別是美國學者的貢獻最多。最常出現的關鍵字除了「腸道菌」之外，就是「發炎」，顯示腸道菌失衡和免疫發炎反應，是眼睛疾病的重要驅動因子。共被引文獻的分析也指出，腸道菌異常與多種免疫相關眼疾密切相關，包含葡萄膜炎、糖尿病視網膜病變、老年黃斑部病變、乾眼症和甲狀腺眼病等。值得注意的是，研究不再只侷限於細菌，也逐漸關注到真菌與病毒等微生物族群。這項分析顯示，腸道菌與眼睛健康的連結已經成為研究熱點。更關鍵的是，針對腸道菌的治療策略，例如益生菌、健康飲食模式，甚至糞菌移植（FMT），都被提出可能有效。這意味著，未來治療眼科疾病不再只依靠眼藥水或雷射治療，而可能從「腸道」下手。

對我們一般人來說，這提醒了兩件事：第一，保護眼睛不只是用眼習慣，還包含腸道健康；均衡飲食、攝取膳食纖維與發酵食物，間接可能幫助維持眼睛的抗炎能力。第二，腸道菌研究正在改變醫學觀念。未來眼科醫生也許會建議患者同時調整飲食與腸道菌，作為治療眼疾的一部分。

腸道菌與眼科疾病的研究正快速成長，從最初的零星探索，到如今形成一個跨國跨領域的研究網絡。下一步的關鍵將是臨床實證──哪些益生菌或飲食模式能實際改善眼疾，甚至成為醫療指南的一部分。換句話說，未來「護眼」的秘訣，可能不只在眼睛裡，而也藏在我們的腸道裡。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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