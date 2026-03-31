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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

出國染麻疹險奪命！50歲女「無紅疹」併發腦炎 住ICU近1個月

2026/03/31 15:09

防疫醫師林詠青（右）指出，重症麻疹恐併發腦炎，需入住加護病房。（記者侯家瑜攝）

防疫醫師林詠青（右）指出，重症麻疹恐併發腦炎，需入住加護病房。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕麻疹疫情升溫，國內新增2例境外移入，接觸者逾千人，其中1例重症併發腦炎，目前還在加護病房（ICU）治療。疾管署提醒，麻疹可經空氣傳播，初期類似感冒但具高度傳染力，約5%至10%恐出現併發症。民眾赴流行區應做好防護，並於出國前評估疫苗接種，降低感染風險。

疾管署防疫醫師林詠青說明，案1為北部1名50多歲本國籍女性，今年1月下旬至2月上旬曾前往美國紐約旅遊，返台約2週後出現發燒、流鼻水及鼻塞等症狀，但罕見未出現典型紅疹，曾至診所就醫。其後症狀持續，並出現背痛、喉嚨痛及食慾不振，3度就醫後於3月初因不明原因發燒收治住院。

住院期間，該名個案出現意識不清等疑似腦炎症狀，轉入加護病房治療，經檢驗確診為麻疹感染且併發腦炎，並入住負壓隔離病房。個案目前還住在加護病房，本身症狀尚未恢復。醫療團隊研判為境外移入病例，目前已度過可傳染期並解除隔離，但意識尚未完全恢復，仍持續住院治療，住院時間已接近1個月。衛生單位已匡列接觸者339人，將監測至4月4日。

案2則為北部1名30多歲印度籍男性，今（2026）年1月中旬至2月下旬曾返回印度，返台後約16天陸續出現咳嗽、喉嚨痛、發燒、結膜炎及紅疹等典型麻疹症狀，經2次就醫後通報採檢確診。相關單位已匡列接觸者719人，預計監測至4月7日。

林詠青指出，麻疹初期症狀與一般感冒或流感相似，常見包括高燒、流鼻水、咳嗽及結膜炎，但多數患者後續會出現由臉部擴散至全身的紅疹。不過約有5%至10%患者可能出現併發症，如中耳炎、肺炎或腦炎。他表示，雖然腦炎非常見併發症，但通常成人感染後重症機率高，所以切勿輕忽。

若為嬰幼兒、營養不良者，或患有惡性腫瘤、免疫功能低下者，一旦感染麻疹，症狀可能更為嚴重，致死率可達5%至10%。此次出現腦炎重症個案，也凸顯麻疹潛在風險。

疫情監測方面，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，我國今年截至3月30日累計6例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中2例為國內感染，其餘4例為境外移入，感染國家包含越南、馬來西亞、美國及印度。

全球疫情仍持續升溫。亞洲地區包括越南、馬來西亞、印度、印尼、日本、新加坡及哈薩克等國，自2025年起持續通報病例；美洲疫情亦不容忽視，其中墨西哥今年截至3月26日已報告超過8000例，美國超過1500例，加拿大亦持續有病例；歐洲今年1月共有12國通報173例，以義大利與西班牙為多。

疾管署已針對多個疫情較嚴峻國家發布第二級「警示（Alert）」旅遊建議，包括哈薩克、印尼、安哥拉、墨西哥、葉門、巴基斯坦、越南及印度，另有30國列為第一級「注意（Watch）」。

疾管署副署長林明誠提醒，麻疹可經空氣傳播，傳染力極強。1966年（含）以後出生的成人，如計畫前往流行地區且不確定自身免疫力，建議於出國前2至4週至旅遊醫學門診諮詢，評估是否接種MMR疫苗。

此外，孕婦及未滿1歲嬰幼兒屬高風險族群，應避免前往流行區。若須攜帶6個月以上未滿1歲嬰兒出國，可於出發前諮詢並自費接種1劑MMR疫苗。

林明誠呼籲，民眾若與確診者有接觸史，應依「麻疹個案接觸者健康監測通知書」落實健康監測。如出現疑似症狀，應戴口罩並自我隔離，聯繫衛生局安排就醫，切勿自行就醫，以免擴大傳播。違反規定者，最高可處新台幣30萬元罰鍰。

疾管署副署長林明誠（左二）表示，麻疹具高度傳染力，可透過空氣傳播。（記者侯家瑜攝）

疾管署副署長林明誠（左二）表示，麻疹具高度傳染力，可透過空氣傳播。（記者侯家瑜攝）

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