自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》54萬人研究證實 肥胖族感染住院、死亡風險恐翻倍

2026/04/01 08:12

肥胖不只影響體態與慢性病問題，最新研究顯示，更可能提高感染住院與死亡風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

肥胖不只影響體態與慢性病問題，最新研究顯示，更可能提高感染住院與死亡風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念認為，肥胖帶來三高或慢性病問題，卻鮮少將「感染」聯想在一起。營養師薛曉晶指出，最新研究顯示，成人肥胖的重症感染住院或死亡風險竟可高達3倍。他提醒，民眾體重管理不妨納入「降低感染風險」思維，並聚焦腰圍、穩定減重與長期生活調整。

以前談到肥胖，總先想到糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病，卻很少將肥胖與感染風險聯想在一起。薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，刊登在2026年3月《The Lancet》的大型多世代研究顯示，成人肥胖不僅與代謝疾病息息相關，更與嚴重感染的住院及死亡風險有關聯。

薛曉晶說明，這項研究廣泛納入了925種細菌、病毒、寄生蟲與黴菌相關感染，深入探討肥胖是否會使成人更容易因感染而住院甚至死亡？答案是肯定的，且這種關聯性絕非單一族群的特例。這項研究規模龐大，整合芬蘭兩個世代共67,766名成人數據，並在英國生物銀行進一步驗證了479,498名成人，總樣本數超過54萬人，數據說服力十足。

他還表示，該研究結果顯示，與健康體重者相比，第三級肥胖的成人，感染相關住院風險約增加2.75至3.07倍，而感染相關死亡風險則約增加3.06至3.54倍。若將第一到第三級肥胖合併分析，嚴重感染的整體風險約增加70%。

關注腹部脂肪預防感染重症

薛曉晶提及，此關聯性不只呈現在BMI數據上，連腰圍、腰高比等指標也呈現相似趨勢。換句話說，腹部脂肪堆積與感染重症風險具有直接關聯，研究團隊還推算出，全球大約每10例感染相關死亡中，就有1例可能與肥胖有關。

民眾如何將這項研究成果應用到日常生活中？薛曉晶提醒民眾，不妨從以下4大原則管理體重：

1.別再將肥胖僅視為外觀問題。它與感染住院、死亡風險密切相關，體重管理的真正理由不只是為了瘦，更是為了降低重症風險。

2.體重管理不僅要看體重數字，更要關注腰圍。研究結果在BMI、腰圍與腰高比上都呈現一致性，強調腹部脂肪的重要性。

3.若成人本身已肥胖，又常反覆經歷嚴重感染、住院感染，或感染後恢復異常緩慢，絕不能只專注於當次感染。體重與代謝狀態，都值得被一併納入全面評估。

4.體重管理應力求穩定，而非極端。這篇研究著重於風險管理，而非速成減重；真正需要的是長期、穩定、可持續實踐的飲食與生活習慣調整。

薛曉晶總結，面對感染風險，除了年齡與慢性病史，肥胖程度也應納入評估。透過均衡飲食、規律運動與穩定生活作息，逐步改善代謝問題，並且留意腹部脂肪堆積，從降低重症風險的基礎防護做起。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中