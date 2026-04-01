健康網》54萬人研究證實 肥胖族感染住院、死亡風險恐翻倍

肥胖不只影響體態與慢性病問題，最新研究顯示，更可能提高感染住院與死亡風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念認為，肥胖帶來三高或慢性病問題，卻鮮少將「感染」聯想在一起。營養師薛曉晶指出，最新研究顯示，成人肥胖的重症感染住院或死亡風險竟可高達3倍。他提醒，民眾體重管理不妨納入「降低感染風險」思維，並聚焦腰圍、穩定減重與長期生活調整。

以前談到肥胖，總先想到糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病，卻很少將肥胖與感染風險聯想在一起。薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，刊登在2026年3月《The Lancet》的大型多世代研究顯示，成人肥胖不僅與代謝疾病息息相關，更與嚴重感染的住院及死亡風險有關聯。

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薛曉晶說明，這項研究廣泛納入了925種細菌、病毒、寄生蟲與黴菌相關感染，深入探討肥胖是否會使成人更容易因感染而住院甚至死亡？答案是肯定的，且這種關聯性絕非單一族群的特例。這項研究規模龐大，整合芬蘭兩個世代共67,766名成人數據，並在英國生物銀行進一步驗證了479,498名成人，總樣本數超過54萬人，數據說服力十足。

他還表示，該研究結果顯示，與健康體重者相比，第三級肥胖的成人，感染相關住院風險約增加2.75至3.07倍，而感染相關死亡風險則約增加3.06至3.54倍。若將第一到第三級肥胖合併分析，嚴重感染的整體風險約增加70%。

關注腹部脂肪預防感染重症

薛曉晶提及，此關聯性不只呈現在BMI數據上，連腰圍、腰高比等指標也呈現相似趨勢。換句話說，腹部脂肪堆積與感染重症風險具有直接關聯，研究團隊還推算出，全球大約每10例感染相關死亡中，就有1例可能與肥胖有關。

民眾如何將這項研究成果應用到日常生活中？薛曉晶提醒民眾，不妨從以下4大原則管理體重：

1.別再將肥胖僅視為外觀問題。它與感染住院、死亡風險密切相關，體重管理的真正理由不只是為了瘦，更是為了降低重症風險。

2.體重管理不僅要看體重數字，更要關注腰圍。研究結果在BMI、腰圍與腰高比上都呈現一致性，強調腹部脂肪的重要性。

3.若成人本身已肥胖，又常反覆經歷嚴重感染、住院感染，或感染後恢復異常緩慢，絕不能只專注於當次感染。體重與代謝狀態，都值得被一併納入全面評估。

4.體重管理應力求穩定，而非極端。這篇研究著重於風險管理，而非速成減重；真正需要的是長期、穩定、可持續實踐的飲食與生活習慣調整。

薛曉晶總結，面對感染風險，除了年齡與慢性病史，肥胖程度也應納入評估。透過均衡飲食、規律運動與穩定生活作息，逐步改善代謝問題，並且留意腹部脂肪堆積，從降低重症風險的基礎防護做起。

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