30歲男日本滑雪摔斷腿 意外發現6公分「神祕腫瘤」

光田綜合醫院骨科部楊鎮源指出，將李先生腫瘤組織徹底刮除，復位大腿骨折，並植入骨髓內鋼釘。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市30歲的李先生去年底在日本滑雪，從滑雪纜車下車時不慎摔倒，大腿變形，檢查後發現大腿骨中段骨折竟合併近端6公分骨腫瘤。由於腫瘤性質不明且日本當地醫院無骨腫瘤治療團隊，只能先打上外固定鋼架返台就醫。所幸腫瘤為良性，醫師將腫瘤組織徹底刮除，復位大腿骨折，並植入骨髓內鋼釘同時穩固骨腫瘤刮除後的空洞與骨折部位，順利康復。

光田醫院骨科部長楊鎮源指出，李先生在日本受傷面臨嚴重骨折與性質不明的骨腫瘤，治療策略必須兼顧「確認骨腫瘤的良惡性」、「徹底清除骨腫瘤」與「骨折復位固定」。為了確保手術安全，術前會診放射科與病理科後制定計畫，並在手術一開始便針對骨腫瘤組織進行冰凍切片化驗，所幸初步化驗結果證實腫瘤為良性。

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楊鎮源說，除了成功的手術，術後的復健銜接更是康復關鍵，由醫師與治療師評估狀況後量身規劃復健療程。運動醫學中心物理治療師林子茹說，李先生在日本臥床將近十天，骨折的右腳長時間處於打直狀態，復健的首要目標是先恢復全身的血液循環及回復膝關節彎曲的角度，並持續加強周邊肌力訓練，李先生積極配合復健療程下，術後一個半月，已能使用輔具正常行走。

楊鎮源表示，許多骨骼疾病（無論良惡性）初期症狀並不明顯，常被誤認為一般運動傷害，若發現痠痛感持續不斷、局部腫脹，甚至在夜間疼痛加劇，應提高警覺尋求專業醫師診斷。早期發現、早期治療，是守護骨骼健康的不二法門。

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