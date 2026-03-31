沒症狀也會傳染！ 醫揭「三明治族」肺鏈隱形風險

侵襲性肺炎鏈球菌感染以兒童與老人最高。（資料照，彰化縣政府提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕上有老、下有小的「三明治族」，常被視為家中最可靠的照護者，但醫師提醒，這群人同時也是最容易忽略自身健康、卻可能成為疾病傳播關鍵的一群人，尤其肺炎鏈球菌並非只在流感季出現，一年四季都存在，若輕忽防護，恐在不知不覺中把風險帶回家。

中山醫學大學附設醫院家醫科主任顏啟華指出，肺炎鏈球菌常潛伏於人體鼻腔與鼻咽部，健康成人約5%至10%帶菌，孩童更高達20%至40%。多數人沒有症狀，但一旦免疫力下降，細菌可能「從潛伏變爆發」，引發肺炎，甚至侵襲血液與腦部。

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他觀察，三明治家庭照護者長期在職場、學校、醫院與家庭間奔波，「熬夜、壓力大、過勞」幾乎是日常，正好落入肺炎鏈球菌發病的高風險條件。更大的問題是「無症狀傳播」，不少中壯年自認只是輕微咳嗽或疲倦，仍照常照顧家人，但在餵飯、抱孩子、與長者近距離互動時，細菌可能透過飛沫悄悄傳播。

「照護者可能只是小感冒，但對65歲以上長者或嬰幼兒，卻可能是侵襲性肺炎的起點。」顏啟華說，一旦發展為重症，後果不容小覷，長者可能面臨較高死亡率，甚至因住院導致失能、心腎功能惡化；嬰幼兒若併發腦膜炎，恐留下聽損、癲癇或發展遲緩等後遺症，對家庭造成長期衝擊。

顏啟華提醒，不少民眾習慣秋冬才接種疫苗，但肺炎鏈球菌全年都可能感染，目前成人疫苗策略多採「基礎＋升級」概念，例如先接種13價或15價結合型疫苗建立基礎保護，再依年齡、慢性病與生活型態評估是否補接20價或21價疫苗，除了疫苗，也應養成基本防護習慣，如返家後洗手、換衣，有呼吸道症狀時避免與高風險家人密切接觸。

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