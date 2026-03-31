研究：維生素與礦物質補充劑 或可延緩生物衰老

研究發現，每日服用維生素和礦物質補充劑，可能略微減緩某些基於DNA的生物老化標記。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，每日服用維生素和礦物質補充劑，可能略微減緩老年人某些基於DNA的生物老化標記。此研究發表在《自然醫學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，生物老化是指人體隨著時間推移而發生的變化，這些變化可能與1個人的實際年齡不同。因此年齡相同的2個人，可能表現出不同的生物老化程度。

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科學家通常使用「表觀遺傳時鐘」來估算生物年齡，此方法是透過測量血液樣本中DNA的化學修飾模式以實現。美國哈佛醫學院預防醫學科副主任沙索（Howard Sesso）與同事，測量958名參與者血液樣本中的5種基於DNA的生物老化標記。參與者平均年齡約70歲。

參與者在預先設定的隨機臨床實驗分析中，被隨機分配服用每日1片複合維生素礦物質片或可可萃取物。該實驗對參與者進行了2年的追蹤。

研究團隊發現，服用複合維生素礦物質補充劑的人群中，與死亡風險相關的表觀遺傳時鐘PCPhenoAge和PCGrimAge的年增長率都有所減緩。PCPhenoAge的成長率降低了約2.6個月，PCGrimAge的成長率降低了約1.4個月。

可可萃取物則未對研究團隊所檢測的5個表觀遺傳時鐘中的任何1個生物老化標記產生可測量影響。

此研究結果表明，每日補充維生素和礦物質補充劑可能對延緩生物老化有一定益處，特別是對那些DNA標記顯示老化速度高於平均水平的人來說。

研究團隊表示，此研究仍存在限制。大多數參與者是非西班牙裔白人，這意味著研究結果可能不完全適用於更多元化的人口。

研究團隊強調，還需要針對更大規模、更具多樣性的人群進行進一步的研究，以確定維生素和礦物質補充劑是否能在長期內對延緩生物老化產生效果。

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