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別的縣市沒有！彰化高級救護技術員兩年翻倍 背後有洋蔥

2026/03/31 13:39
別的縣市沒有！彰化高級救護技術員兩年翻倍 背後有洋蔥

彰化消防局長施順仁（左）感謝彰基總院長陳穆寬（右）作為培訓EMT-P的後盾，減輕消防員遠地奔波壓力，大幅拉高訓練效率。（消防局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣高級救護技術員（EMT-P）人力在短短兩年間翻倍成長，從前（2024）年的53人，預計今年將達到113人，背後並非一蹴可幾，而是長期卡關的訓練瓶頸終於被打通。消防局與彰化基督教醫院攜手合作，讓高階救護培訓能夠在地完成，不用遠赴異地，成為翻轉關鍵。

消防局指出，EMT-P是救護體系的最高等級，訓練門檻高、時間長，台灣只有少數的醫學中心能夠訓練，以前整個中台灣只有一家可以訓練，因此消防局的人員要到台中、新竹甚至台南等地接受10個月的訓練，因此一年只能以個位數字成長，難以補齊需求。

轉機出現在前年，彰基取得EMT-P訓練資格，成為合格的訓練中心，去年第一期30名學員在彰基完成10個月訓練後，全部通過考試，及格率100％，高於全台灣的平均及格率8成。如此一來，既減輕消防人員奔波壓力，也大幅拉高訓練效率，讓人力快速跟上。

彰基總院長陳穆寬表示，相較北部醫學中心密集，中台灣病患後送時間長，從南投山區或彰化、雲林偏鄉送醫，常超過40分鐘，救護車上的處置是否到位，直接影響病人能不能活著進急診。EMT-P能在到院前插管、給藥、執行進階心肺復甦，是補上這段搶救空窗的關鍵角色。

他也坦言，醫院投入大量人力、設備與師資培訓EMT-P，短期內看不到回收，但這是醫學中心該做的事，讓醫療能量走出醫院，撐住第一線。

消防局表示，隨著第2期培訓展開，高級救護技術員人力將更平均配置到各分隊，未來OHCA與重症個案，能更快由EMT-P接手，替病人多爭取一條生路。

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