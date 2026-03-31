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台南登革熱誓師大會 外籍移工宿舍劃為防疫重點

2026/03/31 13:36

北區區區長潘寶淑指出，外籍移工宿舍將視為登革熱防疫重點。（記者王姝琇攝）

北區區區長潘寶淑指出，外籍移工宿舍將視為登革熱防疫重點。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市北區去年度確診1例登革熱本土案例，為工作地群聚感染，北區區公所積極應變，防堵疫情擴散。北區區公所於今日召開登革熱防疫區級聯繫會議暨誓師大會，區長潘寶淑指出，外籍移工宿舍為登革熱防疫重點。

本次大會有近200人參與，特邀疾管署南區管制中心技正王欽賢進行授課，強調孳生源清除的重要性，再次提醒要以2023年疫情為鑑。另力邀去年下半年榮獲登革熱防疫績優團體第1名的仁愛里里長郭宜緁，分享環境孳清社區動員的寶貴經驗。

潘寶淑指出，去年北區有1例本土病例，為工作地群聚感染，但防疫不能輕忽，需仰賴全民動員落實「巡、倒、清、刷」，共同努力孳清維護環境；近年國人出國次數頻繁，多起病例均屬境外移入，提醒國人出入高風險地區須注意自身狀況外。

北區區公所召開登革熱防疫區級聯繫會議暨誓師大會，近200人參加。（記者王姝琇攝）

北區區公所召開登革熱防疫區級聯繫會議暨誓師大會，近200人參加。（記者王姝琇攝）

潘寶淑也強調，今年就外籍移工宿舍的稽查及衛教，也是登革熱防疫重點工作之一，北區區公所將與登防中心密切合作，防堵任何可能破口；新的一年，公所將持續在鄰里各項活動宣導登革熱防治觀念，落實居家防疫觀念在民眾日常生活裡。

市府副秘書長林榮川表示，隨著氣候變遷及病媒蚊孳生風險增加，登革熱防治是場長期抗戰，防治工作須公私協力；肯定北區在去年度面對登革熱本土案例時的應變表現，也勉勵各單位強化彼此合作，發揮更大防疫力量，守護市民身體健康。

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