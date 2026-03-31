最強救護兵團成形！ 彰化消防高級救護員OHCA急症優先派遣

彰化消防局長施順仁（左）、彰基總院長陳穆寬（右）在培訓典禮勉勵學員，不僅要精進技術，更要用心傾聽傷病患的感受，成為守護彰化人最穩定的力量。（消防局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣消防局持續強化到院前緊急救護能量，今年再啟動第2期高級救護技術員（EMT-P）培訓，30名學員正接受培訓中，完訓通過考試，屆時全縣EMT-P人數將達113人。消防局表示，未來接獲OHCA（到院前心肺功能停止）與危急個案，將優先派遣EMT-P出勤，爭取黃金搶救時間。

高級救護技術員是救護體系最高等級人員，目前全縣已有80名合格人力。消防局指出，EMT-P可在送醫途中執行靜脈注射、給藥、氣管插管、電擊、使用體外心臟節律器與超音波、骨針機等進階處置，等同把急診室功能延伸到事故現場，是搶救重症病患的關鍵，今後隨著高階救護人力增加，這類在現場與救護車上完成關鍵處置的案例將成為常態。

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消防局長施順仁表示，未來119接獲OHCA或危急個案，將優先派遣高級救護技術員出勤，提供緊急高效率的救護服務，每位高級救護技術員訓練經費高達22萬元，感謝彰基、縣府與議會長期支持訓練經費，讓高階救護量能在全縣各消防分隊扎根。

這項培訓計畫由彰化基督教醫院擔任訓練後盾。彰基總院長陳穆寬指出，相較於北部醫學中心密集、救護車程短，中台灣的病人往往面臨更長的後送時間，尤其是從南投山區或彰化、雲林偏鄉送往彰基或是體系分院往往超過40分鐘。因此，如何在救護車上就給予病患醫學中心等級的進階處置，決定了後續醫療的成敗。去年首度合作培訓的30名學員，考照通過率達100％，今年將延續經驗，持續培育第一線救護專業。

彰化縣消防局與彰基合作培訓高級救護技術員，今年第2期已開訓。（消防局提供）

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