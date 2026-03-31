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健康網》別盲目吃菜！減重醫建議這樣吃

2026/03/31 16:12

不少正在減重的人常疑惑，為何自己蔬菜吃很多，卻沒瘦下來。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少正在減重的人常疑惑，為何自己蔬菜吃很多，卻沒瘦下來。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕減重醫師蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」表示，許多患者跟學員會對他說：「我已經有吃青菜、也都有喝水，為什麼還是排便不順？」蔡明劼表示，膳食纖維分為水溶性與非水溶性兩大類，它們在腸道中各司其職，來源也不僅限於青菜。蔡明劼說明各項膳食纖維的特色。

​1. 水溶性膳食纖維：代謝的調節者

這類纖維溶於水後會形成膠狀物質，對於穩定體內環境非常有幫助。它的主要功能包括：

• 延緩胃排空速度，增加飽足感。

• 減緩糖分吸收，有助於穩定餐後血糖。

• 結合膽汁酸排出體外，協助降低血液中的膽固醇。

• 想補充水溶性膳食纖維，你可以吃大多數水果的果肉部分。

• 特別提醒，不要因為怕糖分而恐懼吃水果。大規模的醫學研究皆證實，每天攝取1到2份水果有益健康。您需要擔心的是攝取過量，而不是水果本身。​

2. 非水溶性膳食纖維：腸道的清潔工

這類纖維不溶於水，能吸收水分並增加糞便體積，是維持排便順暢的主力。主要功能為：

• 增加糞便體積，刺激腸道蠕動。

• 縮短排泄物通過腸道的時間，減少有害物質與腸壁接觸。

• 大多數蔬菜的梗與葉，皆富含非水溶性膳食纖維。​

3. 除了蔬果，您還有很多優質選擇

膳食纖維的來源非常多樣化，不只來自於蔬菜水果。適時替換主食或添加配料，能更輕鬆達到每日建議攝取量，也吃得更開心：

• 菇類與木耳：黑木耳、香菇、金針菇等，纖維含量往往優於一般的葉菜類。

• 種子類：奇亞籽、車前子粉含有極高的纖維量，且兼具吸水膨脹的特性。

• 全穀雜糧類：嘗試以糙米、地瓜、南瓜或玉米取代精製白米麵食。

• 抗性澱粉：如隔夜飯、冰地瓜或略帶青色的香蕉，其消化路徑與膳食纖維相似，也是腸道益生菌的養分來源。​

4. 便利的現代選擇：強化纖維食品

對於外食族而言，市售的強化纖維產品也是補充的便利途徑：

• 機能性飲品：市面上許多標榜高纖的茶飲，通常添加了難消化性麥芽糊精。

• 高纖豆漿：選擇市售標示高纖的豆漿，可以同時補充優質蛋白質與纖維質。

• 膳食纖維粉：某些青汁或纖維粉都可以當作補充。

請注意，這些產品的份量並不大，應視為輔助補充，並不是用來完全取代天然食物如蔬菜、水果、全榖雜糧。​

最後蔡明劼總結，補充膳食纖維的同時，務必攝取充足的水分。若纖維量增加但水分不足，反而容易造成便秘。建議採取循序漸進的方式增加攝取量，讓腸道逐漸適應。

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