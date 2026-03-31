無精症夫妻求子難度高 中西醫跨院聯手助孕喜迎新生命

台南市立醫院與成大醫院透過中、西醫跨院區、跨科別整合治療，讓一對無精症夫妻求子有成，為困難型不孕症帶來治療新契機。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕無精症為男性不孕症中最具挑戰性的類型之一，治療困難且常伴隨沉重心理壓力。近期有1對長期求子的夫妻，在歷經多次睪丸取精手術失敗後，轉至台南市立醫院中醫好孕門診，中醫調理1年多終出現微量精蟲，透過中西醫跨院區、跨科別取精整合治療，最終成功受孕產子，為困難型不孕症帶來新的治療契機與希望。

這名男性患者過去於西醫院所接受完整檢查，確診為「無精症」，儘管荷爾蒙及影像檢查未見明顯異常，並嘗試各類保健食品，仍未見改善；後續接受多次睪丸取精手術亦未能取得精蟲，治療一度陷入瓶頸。夫妻轉到台南市立醫院中醫門診尋求協助。

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台南市立醫院中醫部主任張烱宏表示，男患者經1年多中醫調理後，精液分析首度出現微量精蟲，顯示身體狀態有明顯改善，是重要的治療轉捩點。醫療團隊即啟動中西醫整合照護，轉介至成大醫院泌尿科由主任鄭裕生醫師做取精手術，終於取得可用精蟲，為後續人工生殖療程奠定關鍵基礎。

男患者成功取精後，成大生殖醫學中心主任吳孟興同步為女性配偶進行取卵與受精。為提升胚胎著床成功率，其妻於胚胎植入前先回中醫門診調理體質與子宮環境，待條件穩定後再植入，最終僅1次療程就成功懷孕並順利生產。

南市醫中醫師王淑秋表示，無精症並非單一器官問題，常涉及內分泌調節、精子生成微環境及整體體質等多重因素。透過中醫調整體內平衡，可為西醫高階生殖技術創造「可操作的條件」，結合泌尿科與生殖醫學中心的精準技術，在困難個案中突破限制，成功達陣。

台南市立醫院院長蔡良敏認為，此案例展現中、西醫並非互相取代，而是相輔相成，中醫負責改善體質、建立基礎條件；西醫以精準技術完成關鍵治療，經由跨院區、跨專科的合作，讓原本成功率極低的無精症患者成功迎來新生命，也為不孕夫妻帶來更多治療選擇與信心。

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