健康網》《倚天屠龍記》施明驟逝！ 醫：「老人殺手」有警訊

資深港星施明不幸過世，享壽74歲，她的兒子李泳漢遺憾未能送別母親。（香港星島日報）

〔健康頻道／綜合報導〕曾演出《倚天屠龍記》的香港資深演員施明，驚傳不幸於本月21日離世，享壽74歲，消息由其長子李泳漢向港媒證實。據悉，施明因肺炎搶救不治，李泳漢對於母親突然離世感到極為痛心，更遺憾未能見到母親最後一面。三軍總醫院衛教資料指出，肺炎症狀相當多變，常見包括乾咳或痰液增加；發燒、呼吸急促或困難；痰液變黃變稠或含有血絲，提醒年紀大患者症狀可能不明顯，尤須警覺。

據港媒報導，李泳漢透露，母親一向有定期到醫院作例行檢查，身體並無明顯異常。然而在離世前一週，院方通知施明嘔吐時異物倒流入肺部，導致血氧含量急劇下降，需要插管協助呼吸。他原以為情況受控，母親有望康復出院，未料病情突然惡化驟逝。

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肺炎是老人殺手

肺炎堪稱是老人殺手，年紀越大，罹患肺炎死亡率越高。三總衛教資料說明，當肺部組織受到細菌、病毒或黴菌等微生物感染，造成發炎浸潤並且影響氣體交換，便會導致肺炎。嚴重的肺炎可能導致血中氧氣濃度太低，身體細胞無法適當運作，引起呼吸衰竭或敗血症，甚至造成死亡。

肺炎症狀一次看

此外，肺炎的症狀相當多變，常見會出現咳嗽，如乾咳或痰液增加；發燒、呼吸急促／呼吸困難；痰液變黃變稠或含有血絲。若肺部實質發炎影響肋膜，可能產生肋膜性胸痛，如深呼吸、咳嗽時加劇。另，年紀大的病患，肺炎症狀可能不明顯或不典型，有可能出現疲倦、嗜睡、胃口或消化變差、虛弱、意識改變等，也須留意。

日常7習慣防肺炎

三總衛教也提醒，日常自我保健與預防，可透過以下方式減少得到肺炎的機會：

●使用肥皂正確洗手。

●正確適當的口腔清潔（包含假牙），維持口腔衛生。

●施打疫苗（流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗）。

●正常作息，均衡營養，保持運動習慣。

●小心使用鎮靜安眠藥物，預防吸入性肺炎。

●注意保暖，感冒時，儘快就醫勿拖延，並按照醫師指示用藥。

●季節交替之際，避免出入人多公共場所，有呼吸道症狀時配戴口罩。

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