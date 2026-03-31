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健康 > 杏林動態

健康網》別掉落陷阱 健保署曝2招識別假冒健保詐騙

2026/03/31 13:58

健保署提醒民眾，近期假冒健保署通知退款保費催繳，小心別誤踩地雷；圖為情境照。（圖取自freepik）

健保署提醒民眾，近期假冒健保署通知退款保費催繳，小心別誤踩地雷；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中央健康保險署（以下簡稱健保署）提醒民眾，近期假冒健保署通知退款保費，或帳戶異常為由的詐騙信猖獗，誘騙民眾點擊連結，以獲取不法利益，民眾要小心提防，辨識真偽有2法，包含了公文皆蓋有印信與寄件人信箱均為「@nhi.gov.tw」。

健保署於臉書專頁發文分享，近期發現有詐騙集團假冒健保署名義，以補助或帳戶異常為由，誘導民眾點擊連結，請民眾提高警覺。為了提醒民眾勿踩地雷，保住自身權益，健保署進一步分享辨識真偽2大原則：

●健保署保費催繳或退費通知，公文皆蓋有印信，或採111政府專屬短碼簡訊通知！

●健保署電子郵件，寄件人信箱均為「@nhi.gov.tw」，且採數位簽章機制。

健保署特別提醒民眾注意，健保署不會主動以電話語音或LINE，通知有關鎖卡或違規情形；健保署不會要求匯款、回電，或點連結。

健保署強調，民眾如果接到疑似詐騙電話或訊息，可撥打健保諮詢服務專線0800-030-598，手機請撥02-4128-678查證，或撥打防詐騙專線165報案。

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