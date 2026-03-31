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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

減肥手術後肌肉流失近12％ 研究：吃藥也一樣

2026/03/31 11:16

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1藥物施打示意圖。最新研究示警，追求減脂變瘦的同時，也伴隨著保護身體的肌肉流失風險。（資料照）

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1藥物施打示意圖。最新研究示警，追求減脂變瘦的同時，也伴隨著保護身體的肌肉流失風險。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕熱門減肥方式正風靡全球，但在體重計數字下降的同時，瘦下來的不只脂肪，也可能包括保護身體的肌肉。一項針對數千名減重者的最新分析顯示，無論是依靠手術還是減肥藥物，體態的改變都伴隨著非脂肪質量（包含肌肉）的流失，其中手術組肌肉流失約11.7%，藥物約3.3%。

根據《SciTechDaily》報導指出，美國范德比大學醫療中心（VUMC）團隊分析了3066名成人的健康紀錄，包含接受減重手術與使用GLP-1受體促效劑（如俗稱瘦瘦針的週纖達、胰妥讚或猛健樂）的病患。這項發表於《美國醫學會雜誌網路開放版》（JAMA Network Open）的研究，持續追蹤2年，觀察減重後身體如何改變。換句話說，減肥不只是變瘦，身體的組成也正在經歷重塑。

結果顯示，患者的脂肪明顯下降，但肌肉也跟著減少。數據指出，24個月後，手術組患者的脂肪減少了49.7%，非脂肪質量則流失11.7%；而GLP-1藥物組的脂肪減少18.0%，非脂肪質量也隨之減少3.3%。兩者對比顯示，手術造成的肌肉流失幅度較大，但也反映出其減脂數據的強烈。

男性保留肌肉較佳 醫界思索配套措施

過多的脂肪與心血管風險相關，而肌肉等非脂肪質量則能幫助維持體力與日常活動能力。研究團隊發現，男性在使用GLP-1藥物長期保留肌肉的表現優於女性。這項差異也讓醫界開始思考，未來在建議減重療程時，是否需要增加阻力訓練或蛋白質攝取等額外措施，以在減重過程中保護肌肉。

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