台南醫院130歲生日 成立攝護腺中心打造篩、治一條龍服務

衛福部台南醫院今年歡慶130歲生日。（台南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕衛福部台南醫院近日舉辦歡慶130週年院慶暨攝護腺中心成立活動，創立於1896年的部立台南醫院，今年迎來130歲生日。該院並成立攝護腺中心，整合泌尿科、影像醫學與社區健康促進資源，推動社區攝護腺癌篩檢計畫，建立以病人為中心的篩檢至治療一條龍服務模式。

衛福部醫福會副執行長王裕煒表示，130年來台南醫院始終肩負公立醫院守護民眾健康的責任，在府城深耕醫療服務；在疫情期間更成為南台灣重要的醫療據點。近年來，部南醫積極推動智慧醫療與數位轉型，導入AI影像判讀、先進醫療設備與數位醫療系統，提升診斷效率與醫療品質。

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衛福部台南醫院歡慶130歲生日並成立攝護腺整合照護中心。（台南醫院提供）

部南醫成立攝護腺中心分析5144位攝護腺特異抗原指數（PSA）篩檢數據，其中PSA異常率為11.14%，進一步接受攝護腺健康指數（PHI）檢測者中，PHI高風險比例達45.45%，在後續精準切片檢查，共確認53例攝護腺癌個案。整體篩檢流程採取 PSA初篩、PHI精準檢測及精準切片分層篩檢策略，不僅提升高風險族群的辨識能力，也有效提高診斷效率。

台南醫院院長歐建慧認為該院攝護腺中心的成立，使社區篩檢與專科醫療能夠無縫銜接，打造從社區健康促進、早期篩檢到後續診斷治療，形成完整的男性健康照護體系。透過此篩檢、治療模式，有助於早期發現攝護腺癌，也能降低晚期癌症對醫療體系造成的負擔。

隨著攝護腺癌發生率逐年上升，國內醫界與公共衛生領域也開始討論將其納入國家癌症篩檢政策的可行性。部南醫搭配健康台灣深耕計畫，執行社區篩檢的偵出率為1.03%，較攝護腺癌標準化發生率（每10萬人有41.6人的偵出率0.0416%）高出許多，顯示攝護腺癌具有高度潛在未診斷族群，此次累積的數據與臨床經驗，將成為本土化攝護腺癌重要實證基礎。

衛福部台南醫院院長歐建慧（中）率領經營管理幹部以行動響應攝護腺癌篩檢。（台南醫院提供）

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