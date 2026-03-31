桃園療養院打造智慧兒童精神醫療 機器人讓兒童病房多了溫柔

青少年日間病房學員跟著智慧機器人做超慢跑。（桃療提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園療養院兒童精神科與青少年日間病房近期導入智慧機器人，讓科技不只是冷冰冰的工具，而是陪伴孩子學習表達、建立自信的溫暖夥伴。

走進桃療兒童精神科門診，智慧機器人以親切的語音與互動，協助初診病童與家屬完成報到與看診資訊指引，對許多第一次來此的孩子而言，這樣的陪伴就像一位友善的小助手，降低陌生與緊張，讓就醫過程多了一份安心與從容。

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院方表示，在治療相關的活動中，機器人更扮演關鍵的支持角色，面對不擅表達的學員，機器人透過一步一步的語音引導與情境示範，陪伴他們練習叫賣「樂桃桃產品」，從簡單的開口，到慢慢能說出完整句子，孩子們在反覆練習中累積成功經驗，也悄悄建立起表達的勇氣與自信，原本害羞沉默的時刻，逐漸轉化為願意嘗試與互動的笑容。

在青少年日間病房，智慧機器人也是學員日常生活的小幫手，每天上下課時間，它協助量測體溫並記錄出席狀況，幫助學員建立規律作息與時間概念，在穩定而有結構的環境中，孩子更容易安心學習，也逐步培養自我管理的能力，此外，智慧機器人還會帶著大家一起進行超慢跑與呼吸練習，隨著節奏移動與深呼吸的引導，學員慢慢放鬆身心，學習與自己的情緒相處，且逐步累積面對壓力與調節情緒的力量。

桃療兒童精神科主任李國平表示，智慧機器人的加入，不只是提升效率，更重要的是讓治療變得更有趣、更貼近孩子的需要，當科技與專業攜手合作，孩子不再只是被動接受治療，而是在互動與陪伴中，找到屬於自己的步伐，兒童精神科將持續發展更多結合科技與人文關懷的創新服務，讓每一位孩子都能在被理解與支持的環境中，慢慢學會表達、建立自信，走向更穩定而明亮的成長之路。

智慧機器人跟著青少年日間病房學員叫賣麵包及飲料。（桃療提供）

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