新竹台大分院打造永續醫療環境 綠美化與人才培育雙軌並進

新竹台大分院黃花風鈴木2至4月開花。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院推動永續醫療，從院區環境與人才培育雙軌並進，長期透過多樣植栽建立完整植物群落，提升環境品質，也營造更友善的療癒空間，近日除了舉辦植樹活動，並開辦「氣候與健康管理師證照培訓班」。

新竹台大分院表示，經過多年的耕耘，院區綠化成果逐步展現。每年春夏之際，院區內黃花風鈴木（2至4月）、杜鵑（3至4月）、黃金樹牡丹（3至4月）接續盛開，形成一波波花期景觀，吸引周邊居民前來賞花。

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新竹台大分院杜鵑花每年3-4月綻放。（新竹台大分院提供）

黃金樹牡丹花期為3至4月。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院由副院長吳志成、陳世英帶領近50位醫護及行政人員，於院區種植落羽松、藍花楹、桃金孃等391株喬木與灌木，持續強化院區綠化。

陳世英表示，院方持續推動院區綠化，為的就是讓自然融入醫療場域，讓綠意環繞日常生活，醫院也因此能提供更多健康支持的功能，讓病人與家屬在就醫過程中獲得適度的放鬆。

吳志成也說，永續醫療需要落實在日常運作中，院方從環境改善與人才培育同步推動，並逐步納入醫療流程與管理機制，強化整體運作的穩定與發展能力。

新竹台大分院副院長吳志成、陳世英帶領近50位醫護及行政人員，於院區種植落羽松、藍花楹、桃金孃等391株喬木與灌木，強化院區綠化。（新竹台大分院提供）

在人才培育方面，新竹台大分院開辦「ESG專班－氣候與健康管理師證照培訓班」，首梯學員全數通過。課程涵蓋氣候變遷對健康影響、醫療永續管理與淨零轉型等內容，從臨床到管理全面提升醫療人員的永續專業能力。

院長洪冠予表示，面對氣候變遷帶來的健康挑戰，醫院將持續盤點並優化既有措施，從制度、人才到環境治理逐步推動，發展具韌性的醫療模式，回應健康與環境的雙重需求，讓永續落實於新竹台大分院的醫療服務之中。

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