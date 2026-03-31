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首揭台灣氣喘六大類型 曝光污染物成共同危機來源

2026/03/31 09:54
首揭台灣氣喘六大類型 曝光污染物成共同危機來源

團隊收集氣喘患者的血液檢體進行DNA萃取，分析在特定環境（如PAHs）暴露下，基因表型與疾病風險的關聯。（高醫大提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕氣喘是台灣人常見的慢性疾病之一，根據《台灣成人氣喘臨床照護指引》指出，全台約200萬人受氣喘困擾，高雄醫學大學與國家衛生研究院、中央研究院、中山大學及多家醫學中心成立「台灣氣喘研究聯盟」，首次揭示氣喘與環境污染、遺傳基因及代謝機制間的因果關係，為未來的精準防治提供關鍵依據。

首揭台灣氣喘六大類型 曝光污染物成共同危機來源

黃嘯谷教授團隊研究發現，17q21染色體長鏈非編碼RNA（IncRNA）的序列變異，恐提高氣喘發生風險。（高醫大提供）

更關鍵的是研究團隊首度發現染色體17q長鏈非編碼RNA是一個主要的氣喘遺傳基因，並證實帶有此基因型的人暴露空污環境（特別是PAHs暴露）時，氣喘風險會大幅上升，這是全球首次揭開基因與環境污染交互作用的實證研究，並說明了為何有些人暴露在相同環境下卻更容易發病。

首揭台灣氣喘六大類型 曝光污染物成共同危機來源

研究發現染色體17q長鏈非編碼RNA是一個主要的氣喘遺傳基因。（高醫大提供）

研究進一步發現，污染物會干擾體內脂質與鞘脂代謝，引發免疫發炎與組織傷害，建立了環境與疾病之間的因果關係，而氣喘除了影響生活品質，也帶來沉重醫療負擔。

經透過收案及分析，建立涵蓋氣喘的表型特徵及其異質性的完整臨床與流行病學資料庫，將近7000名氣喘患者資料進行分析，發現台灣成人氣喘至少可分為六種類型，不同類型患者受到的污染影響不一，但多環芳香烴（PAHs）與金屬鎳是氣喘患者的共同風險。

另研究發現這些污染源，廣泛存在於交通廢氣、石化工業排放、烹飪油煙、油漆與塑膠製品中，顯示日常生活中處處潛藏危機。

高醫大表示經動物實驗，透過抗氧化劑及脂質代謝抑制劑，能有效逆轉污染物引發的發炎反應與組織傷害，這些研究成果對氣喘的防治提供了嶄新的思維，也對早期診斷及新藥開發奠定重要的基礎。

除了醫學發現，團隊也測試了居家改善策略，包括透過加強通風、修復排風管線、以及增加建築物內的上風處與下風處對流等「工程改善」，再搭配避免室內吸菸、減少燒香及油煙等「行為管理」，患者體內的污染物代謝物顯著下降，發炎指標也有改善趨勢。

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