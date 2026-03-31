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健康 > 名人健康事

健康網》氣泡型橫紋肌肉瘤擴散速度驚人 42歲喜劇演員驟逝！

2026/03/31 11:42

美國喜劇演員艾力克斯唐恩仍積極治療，生前加入氣泡型橫紋肌肉瘤的相關救援組織，但仍不敵病魔摧殘，他在昨（30）日因併發敗血症休克辭世。（取自IG）

美國喜劇演員艾力克斯唐恩仍積極治療，生前加入氣泡型橫紋肌肉瘤的相關救援組織，但仍不敵病魔摧殘，他在昨（30）日因併發敗血症休克辭世。（取自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕美國喜劇演員艾力克斯唐恩（Alex Duong）罹患氣泡型橫紋肌肉瘤，抗癌1年，不幸辭世，享壽42歲。根據香港耳鼻喉頭頸外科中心衛教資料指出，此病好發於15歲以下兒童及青少年後期，患者以男孩居多。

據了解，艾力克斯唐恩去（2025）年因頻繁頭痛就醫，在確診為氣泡型橫紋肌肉瘤後，病情一路惡化，左側視力越來越差，最後完全看不到。

香港耳鼻喉頭頸外科中心表示，橫紋肌肉瘤是一種源自肌肉細胞的惡性腫瘤，由於出現在橫紋肌肉組織而得名。橫紋肌肉瘤可以出現在頭部、頸部、骨盆、泌尿、生殖道或手腳等部位。

再來是橫紋肌肉瘤的分類依癌種細胞的分化、細胞數量及生長型態劃分，可分別為胚胎型、葡萄串型、氣泡型、多形型、未分化的間質細胞型等。醫學上胚胎型最常見，佔全部橫紋肌肉瘤半數以上，發病階段多在出生後及青少年後期。至於常見症狀：

1.出現腫脹。

2.頭頸部：眼球突出、流鼻血、耳出血、吞嚥或呼吸不順。

3.泌尿生殖系統：血尿、陰道出血、排尿困難。

4.其他：壓迫神經導致疼痛；腫瘤質地堅硬固定，表面紅腫發熱；若增長迅速可能導致皮膚破潰出血。

5.擴散：胚胎型較大機會擴散至腹膜後淋巴結。

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