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健康 > 名人健康事

健康網》人生谷底怎麼爬起來？ 醫解析「鍾鎮濤式韌性」關鍵

2026/03/30 23:57

香港明星「阿B」鍾鎮濤在香港中環現身，高雄大同醫院身心科醫師王紹丞表示，阿B的人生，很像一個經典的心理韌性案例。（翻攝自香港星島日報）

香港明星「阿B」鍾鎮濤在香港中環現身，高雄大同醫院身心科醫師王紹丞表示，阿B的人生，很像一個經典的心理韌性案例。（翻攝自香港星島日報）

〔健康頻道／綜合報導〕香港明星「阿B」鍾鎮濤上個月剛過73歲生日，他在2002年7月正式宣布破產，目前他已還清債務，從人生低谷爬起來。高雄大同醫院身心科醫師王紹丞表示，鍾鎮濤的人生，很像一個經典的心理韌性案例。

雖然港媒報導，日前阿B出現在中環，走路姿勢略顯不穩，引發外界對健康狀況的關注。身為精神科醫師，也是人工心智公司創辦人的王紹丞則認為，在臨床與科技開發之間，常常都在觀察同一件事：一個人到底是怎麼撐過人生谷底的？正在發展的W-agent（心理諮詢 AI 數位分身）想處理的也正是這類問題，不是只回答情緒，而是理解一個人在失敗、羞愧、低潮與自我懷疑裡，如何重新整理自己，找回繼續往前走的能力。

王紹丞表示，這類「人生崩盤」最痛的地方，常常不是事件本身，而是接下來那句反覆出現在心裡的話：「我是不是完了？」當一個人長期把自己定義為失敗者，創傷就不只是外在遭遇，而會變成內在身分。很多人不是敗在跌倒，而是敗在跌倒之後，再也不相信自己還能站起來。

心理韌性不是「從來不倒」，他認為，而是倒下去之後，還能慢慢把自己拉回來。它不是意志力比賽，也不是正能量口號，而是一種很實際的心理能力：你能不能在羞愧裡，還保有一點點自我價值；你能不能在失去中，還願意維持生活節奏；你能不能接受自己已經不是從前那個完美版本，卻仍然覺得現在的自己值得活下去。

據王紹丞觀察，很多走過谷底的人，最後真正「長」出來的，不是更華麗的成功，而是一種更深的穩定感：知道自己曾經很狼狽，也知道自己不是只能活在狼狽裡。這種能力，比「永遠不要失敗」更珍貴。谷底重生最核心的心理素質，往往有3個：

●接受現實：不是美化痛苦，也不是假裝沒事，而是承認：對，我現在真的不如從前，我也真的失去了很多。只有當一個人停止跟現實拔河，才有空間開始重建。

●保留行動：哪怕只是很小的動作，繼續起床、繼續工作、繼續照顧自己、繼續讓生活往前推一點點，這些都在對大腦說：我還沒完。

●允許自己成為新的版本：有些人卡住，不是因為不能進步，而是太執著「我一定要回到以前那個樣子」。但人生很多時候不是恢復原廠設定，而是學會帶著損傷，發展出新的平衡。

王紹丞認為，心理韌性最動人的樣子，不是振臂高呼說自己重生了，而是安安靜靜地過日子。能工作、能生活、能接受別人看到自己不再完美，甚至能在身體有些搖晃時仍願意出門、與人互動。因為真正從谷底回來的人，通常不會一直強調自己多強，而是慢慢活成一個比較不容易被擊垮的人。這種「受過傷，仍然能走」的能力，才是谷底重生最珍貴的心理韌性。

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