健康網》刷牙沒用？醫揭口臭元凶竟是「它」占8成

口臭的原因有很多，但絕對不是刷牙可以徹底去除，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，舌頭表面佈滿乳突，會卡住細菌、食物殘渣、壞死細胞；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天天刷牙，為何還是有口臭？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，大部分人以為口臭來自牙齒，而不知舌苔是6-8成臭源，若仔細看舌頭，表面佈滿乳突，會卡住細菌、食物殘渣、壞死細胞。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，為了要解決口臭，不是「用力刷」就對了，很多人以為用牙刷猛刷、刷到舌頭破皮、每天刷超多次，這樣反而會傷害乳突，引發發炎，甚至讓細菌更容易附著。他教戰正確刷舌苔方法：

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●使用舌苔刮板

從舌根「輕輕往前刮」，要像刮霧氣，不是刮油漆，1-2次即可，切記不用反覆狂刮。

黃軒建議，每日一次，尤其早上最佳。若現在有舌頭疼痛的問題、潰瘍、白斑、黑毛舌，先去就醫再來考慮刷牙問題。

另外，張振榕診所院長張振榕提醒，口臭不一定只是口腔問題，可能與消化系統或肝臟功能有關，甚至是身體發出的健康警訊。

張振榕臉書專頁「張振榕醫師的健康相談室」發文指出，當胃腸道消化系統或肝臟出現狀況時，體內產生的代謝氣體會經由血液循環進入肺部，再隨呼吸排出，形成特殊口氣，不同味道也可能對應不同系統問題，像是上消化道疾病會散發出酸腐味、腸道疾病則有糞臭味或發酵味、肝臟相關疾病會有甜腥味、生鮮肉味或發霉味。

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