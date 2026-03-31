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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》看一場電影跑5次廁所？ 醫揭頻尿背後原因

2026/03/31 13:28

恆昕泌尿科醫師陳鈺昕指出，年輕男性出現攝護腺肥大比例較低，但膀胱過動症並不少見，常見致病原因與慢性攝護腺炎、心理壓力、焦慮、咖啡因攝取等相關。（資料照）

恆昕泌尿科醫師陳鈺昕指出，年輕男性出現攝護腺肥大比例較低，但膀胱過動症並不少見，常見致病原因與慢性攝護腺炎、心理壓力、焦慮、咖啡因攝取等相關。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕常見頻尿、尿不乾淨等問題，未必是長輩老化的專利。恆昕泌尿科醫師陳鈺昕分享，近期一對父子檔前來求診，父親是長期追蹤的病人，攝護腺肥大藥物控制良好，這次卻特地帶著兒子前來諮詢。兒子不到40歲，從事需久坐的金融業，近期頻尿情況加劇，甚至在約會看電影時，需跑廁所4-5次，每次排尿量不多且造成困擾。提醒常見頻尿、尿不乾淨6大原因，應及早就醫，以免影響生活品質。

膀胱過動、攝護腺肥大共病機率

陳鈺昕於臉書粉專「恆昕泌尿科診所」發文解釋，頻尿與尿不乾淨在臨床上是很常見的泌尿症狀，尤其是到了特定年齡40歲以上，這2個病症經常共同發生。根據台灣尿失禁防治協會的研究資料統計，56%攝護腺肥大患者同時有膀胱過動症狀，60歲以上男性因攝護腺肥大導致膀胱過動也日漸上升，至於30-40歲上班族因生活習慣，如久坐、壓力等影響，也常出現膀胱過動症。

頻尿、尿不乾淨6大原因一次看

至於同時出現頻尿和殘尿的原因，陳鈺昕指出，包括以下6大項：

攝護腺肥大：臨床常見的良性攝護腺肥大因壓迫尿道，膀胱為了把尿液排出被迫增加收縮力量，長時間導致膀胱肌肉增厚、逼尿肌變得敏感，容易引發頻尿、急尿等過動症狀。

膀胱過動症：誘發原因排除疾病或老化之外，生活方式與心理壓力是主要成因之一，會造成膀胱肌肉過於敏感，尿液未裝滿就開始收縮；若伴隨骨盆底肌肉緊繃，而排尿時括約肌未放鬆也會造成排尿中斷、留有殘尿。

泌尿道感染發炎：細菌感染所引起的膀胱與尿道發炎，因為細菌會刺激膀胱壁、讓膀胱神經變得敏感，加上組織發炎後腫脹、壓縮到膀胱儲尿空間，也阻礙正常排尿，造成頻尿跟排尿困難。

身體機能退化：年齡增長導致膀胱機能下降，如反射神經退化或膀胱供血量減少，造成神經控制與肌肉功能異常、不若從前。

神經系統損傷：神經損傷，如腦中風、脊髓損傷等，會導致膀胱收縮力衰退、膀胱肌肉變活躍，出現頻繁如廁、尿急或尿滯留等症狀。

慢性攝護腺炎：這是50歲以下男性頻尿常見原因，因攝護腺周邊組織發炎刺激，導致頻尿、急尿及下腹不適。

至於攝護腺肥大與膀胱過動怎麼分？陳鈺昕表示，攝護腺肥大（BPH） 以排尿困難為主，症狀為尿流細小、解尿遲緩、排尿中斷、尿不乾淨、夜尿增加，後期會出現急尿與頻尿。膀胱過動症（OAB） 以儲尿困難為主，症狀危急尿、頻尿、夜尿、尿失禁（來不及到廁所）。

年輕男性常見膀胱過動症

陳鈺昕提醒，年輕男性出現攝護腺肥大的比例較低，但膀胱過動症並不少見，常見致病原因與慢性攝護腺炎、心理壓力、焦慮、咖啡因攝取及自律神經失調等相關。若出現頻尿、急尿或尿不乾淨等症狀，建議諮詢泌尿科醫師，透過完整評估與專業治療，找出原因並改善症狀。

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