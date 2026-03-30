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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》年輕攝護腺炎別忽視 研究：未來肥大風險高2.4倍

2026/03/30 20:46

專家表示，年輕時的攝護腺炎，可能為未來攝護腺肥大埋下風險，應及早關注與追蹤；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，年輕時的攝護腺炎，可能為未來攝護腺肥大埋下風險，應及早關注與追蹤；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕研究發現，年輕時曾診斷攝護腺炎的男性，未來發生攝護腺肥大的風險是一般人的2.4倍。泌尿科醫師張英傑指出，這個數據的重要提醒是，攝護腺肥大可能不只是老化的結果，慢性發炎反應才是幕後推手，因此，早期預防將是重要的轉捩點，並建議飲食多攝取抗發炎飲食，富含Omega-3脂肪酸、抗氧化物，與減少加工食品和精製糖攝取。

攝護腺炎不只是「發炎」這麼簡單，張英傑於臉書粉專網站發文分享，發表於《International Journal of Urology》的研究揭示驚人發現：年輕時曾診斷攝護腺炎的男性，未來發生攝護腺肥大的風險是一般人的2.4倍。研究揭露被忽視的4大真相：

●年輕時有攝護腺炎，未來良性攝護腺肥大（BPH）風險高2.4倍！

●40-75歲BPH患者中，57.2%有攝護腺炎病史。

●70歲以上男性，超過70%有攝護腺肥大問題。

●BPH患者中18.6%有射精疼痛（提示合併攝護腺炎）

這項研究點出，原來慢性發炎才是幕後黑手。張英傑直言，不少病患常告訴他，最近夜尿越來越嚴重，一晚要起來3-4次，或是排尿也變得很沒力，常常尿不乾淨的感覺等狀況，可能都成為要注意的警訊。

美國NIH四類攝護腺炎分類系統。（圖取自醫師聯盟•健康筆記）

美國NIH四類攝護腺炎分類系統。（圖取自醫師聯盟•健康筆記）

張英傑提到，第四類攝護腺炎特別值得關注，因為患者完全沒有症狀，通常是在進行攝護腺切片檢查或精液分析時意外發現。這種「沉默的發炎」雖然不會立即造成不適，但研究顯示它與攝護腺肥大的發展有密切關聯。

民眾應該如何判斷自己是否有風險？張英傑提供以下的檢查重點，如果出現以下症狀，可能同時有BPH+攝護腺炎，需要進一步評估：

●頻尿（白天>8次，夜間>2次）

●尿流變弱、排尿費力

●尿不乾淨的殘尿感

●射精時疼痛或不適

●骨盆區域持續不適

●症狀持續超過3個月

張英傑提醒，年輕時診斷出攝護腺炎的男性，要留意早期預防的重要性，年輕時的攝護腺炎不只是暫時問題，可能啟動長期的發炎與增生循環，成為未來攝護腺肥大的早期指標，最好定期追蹤，監測攝護腺健康。同時，飲食建議部分，包括：抗發炎飲食：富含Omega-3脂肪酸、抗氧化物；減少加工食品和精製糖攝取；適量攝取茄紅素（如番茄） ；避免過度辛辣刺激食物。

張英傑總結，有頻尿、排尿困難、射精疼痛或骨盆不適等症狀，不要輕忽，及早尋求專業評估，提早預防疾病，保有生活品質。

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