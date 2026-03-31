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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》抽血可看老化速度 醫：DNA時鐘更精準評估健康

2026/03/31 12:32

專家表示，吃與運動配合好，再加上情緒管理，有助於讓老化速度慢下來；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，吃與運動配合好，再加上情緒管理，有助於讓老化速度慢下來；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕研究顯示，透過抽血分析「DNA甲基化」，就能看出身體真正的老化速度。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健引述研究指出，科學家利用「內在容量時鐘（IC Clock）」評估人體老化，從5大功能面向找到個人的整理健康表現，「這個 IC Clock 在預測你什麼時候會『登出』這件事上，精準度遠超以前很有名的Horvath 鐘」！

民眾想了解自己的健康，別再只盯著體脂，蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，檢測DNA甲基化，能直接看穿你的大腦、體力、情緒和代謝還剩多少實力。發表在《Nature Aging》的一篇研究，科學家找到1,014位志願者，年齡從 20 歲到 102 歲都有。發現即使外表健康，若體內慢性發炎、缺乏運動或生活失衡，老化速度仍可能明顯加快。

蕭捷健說明，這項研究提出，人體老化可從5大關鍵維度觀察，1是「認知能力」，包含記憶力與思考反應；2是「行動能力」，包含你能單腳站立超過30秒嗎？3是心理韌性，舉例來說，你看到老闆訊息是冷靜處理，還是想把手機開啟飛航模式？4是感官功能，包含聽力與視力退化等，5是生命活力，代謝效率與體力表現。研究發現，如果你血液裡的發炎指標很高，或者你不愛運動，你的這個內在時鐘會瘋狂快轉。

蕭捷健提醒，不少民眾會認為自己沒生病，就代表健康，沒生病不代表你沒在崩壞。你的車子雖然引擎還能發動，但裡面的零件早就鏽得一塌糊塗，這個時鐘最能看穿那種「表面看起來沒事，但內部系統已經爛掉」的假象。

若想讓老化速度「慢下來」，蕭捷健建議，不妨從3方向著手：

1.管理情緒，就能降低發炎

「心理韌性不是叫你當聖人」，長期處於憤怒或焦慮中，會讓你的DNA變老，民眾可以找個愛好。

2.吃與運動配合好

碳水循環，多吃多動，少吃少動。好的營養和運動能穩定你的代謝活力。

3.動起來，規律活動

不要讓身體只剩下會滑手機，能蹲、能走、能站穩，zone2 運動能讓生命時鐘走慢點。

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