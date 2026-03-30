健康網》只是推拿肩頸竟出事？醫警恐引發這急症 3大前兆釀視力風險

專家提醒民眾，小心推拿放鬆肩頸壓力後，竟誤觸視網膜剝離風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕小心！推拿放鬆肩頸壓力，竟誤觸視網膜剝離風險。眼科醫師齊育殿指出，推拿後若出現視力異常千萬別輕忽。臨床就有案例，一名男子在接受肩頸與頭部深層推拿後，返家出現大量飛蚊症，起初不以為意，2天後卻發現視野下方像有水波晃動，甚至出現黑影遮蔽，就醫後確診為視網膜剝離，需緊急手術治療。

齊育殿在臉書專頁「齊育殿 眼科醫師｜天天有好視」發文分享，王先生（化名）平時工作壓力大，週末決定做全身推拿好好放鬆。當師傅針對肩頸與頭部進行深度按壓與震動時，他感到一陣舒爽。然而，推拿結束回到家後，竟發現右眼出現了許多像小黑蚊般的黑點，揮之不去。2天後覺得右眼的下方好像有一層水在晃動，又像是一道黑色的窗簾從上面垂了下來，遮住了視線，才趕緊就醫。

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經齊育殿診察後確定，病患屬於裂孔性視網膜剝離，必須趕快至醫院動手術。當下病患不敢置信，只是推拿怎麼會視網膜剝離？他說明，當視網膜發生裂孔時，眼球內的液體（玻璃體）會滲入視網膜下方，將其撐起。因為光學成像在視網膜上是上下顛倒的，所以，當上方視網膜剝離時，患者會感覺下方視野模糊、有水波紋或陰影遮蔽。

視網膜剝離3大前兆

齊育殿歸納視網膜剝離有3警訊，一旦出現以下症狀，務必在24小時內找眼科醫師檢查：

●飛蚊症突然加劇：黑點數量突然變多，或出現大片黑影。

●閃光感：閉眼或在暗處時，眼睛像被閃光燈閃到一樣，代表視網膜正受到拉扯。

●視野缺損：感覺視線被黑影、水波或窗簾擋住，這是最危險的信號。

遇到視網膜剝離怎麼辦？齊育殿提醒，視網膜剝離是眼科急症，黃斑部感光細胞一旦剝離太久，會因失去養分而壞死，即便後續手術接回，視力也可能無法完全恢復。因此，「及早發現、及早手術」是保住視力的唯一關鍵。

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