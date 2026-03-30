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23家接生院所停業或轉型 衛福部擬調高生產給付「最高3倍」

2026/03/30 16:23

衛福部長石崇良表示，正規劃調升生產給付挽救產科。（記者侯家瑜攝）

衛福部長石崇良表示，正規劃調升生產給付挽救產科。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣少子化衝擊醫療，去年已有23家接生院所退場。衛福部將調高生產給付，最高可達3倍，並針對偏鄉提供保障款，確保接生服務不中斷。政策預計下半年上路，盼減緩產科崩跌危機。

台灣已連續61個月「生不如死」，去年新生兒人數降至約10.8萬人，較前幾年的13萬餘人明顯下滑；今年2月更僅6523人，創下單月新低。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，生產量驟減讓產科經營愈發困難，去年已有23家接生院所停業或轉型。目前全台約有200多家院所提供接生服務，但在現行給付制度下，收入難以支撐人力與設備成本，導致產科醫師流失、機構退出，形成惡性循環。他直言，若不提高接生費，產科恐怕撐不下去。

面對產科崩跌危機，衛福部長石崇良證實，政府正規劃大幅調升生產給付，最快下半年上路，盼穩住第一線醫療量能。他指出，政策將分為2大方向推動，首先是全面調高生產費用，自然產與剖腹產給付擬提高50%；高危險妊娠提高100%，等同2倍；若屬前置胎盤、產後大出血等重症個案，最高可加成200%，也就是達原本的3倍。

石崇良強調，除了手術費調整，也將一併提高高危險妊娠住院診察費，整體預算挹注超過10億元，期望改善產科醫師長期承受高風險、低報酬的困境。

另一項重點則是「保底機制」。衛福部盤點全台51個醫療次區域，針對僅剩1至2家接生院所的地區，將比照「燈塔型醫院」模式提供保障款，即使生產量不足，也能維持基本營運，確保當地孕產婦仍有醫療可近性。

石崇良坦言，少子化讓整體生產量持續下降，加上產婦年齡上升，高危險妊娠比例增加，產科壓力比以往更重，「不能只靠市場機制撐住。」因此政府從價格調整與區域保障雙軌並進，希望穩住產科體系。

他也補充，此次調整適用對象包含醫師與助產師，只要是自然產或剖腹產相關申報項目皆納入調整範圍。相關方案已於3月26日進入共擬會議程序，預計5月再審，力拚今年下半年全面實施。

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