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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

與藥師做朋友》不老男神體力祕訣 鎖住青春享受幸福

2026/03/31 09:00

男神精力飲。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

男神精力飲。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

文／商錦文

男性年過40歲，雄性激素分泌的質和量，會逐漸持續的減少，大腦的思考和身體肌肉的活動，越來越不聽使喚，慢慢地進入更年期。

阿偉在私人公司擔任中階主管，每天辛勤上班，偶爾加班，對於家庭親情的維繫也十分用心，近年來頗有體力瀕臨極限的感覺。阿偉發覺自己記憶和思考能力明顯的退化，睡眠的品質也變差，脾氣變得越來越不穩定，體能開始不如從前，力不從心，引致夫人抱怨。

「查埔郎，只剩一張嘴，是會顧人怨的」。男性進入更年期以後，身體的器官和功能逐漸的退化。比較容易疲勞、記憶力不佳、情緒不穩定，加上盜汗、睡眠障礙，要怎樣延緩這些「老人症狀」的出現，要如何讓男性荷爾蒙的分泌持續，儼然是燃眉之急。針對男性荷爾蒙分泌減少者，可以選擇對增加男性荷爾蒙分泌有助益的食材例如：海鮮、蝦子、蚵仔、核桃、牛蒡、蓮子、鹿茸、山藥、肉桂等來食用。

熟齡生活，睡好、吃好，是最基本的需求，另外選擇合適的藥膳，來做為身體保養輔助療法，也是個好方式。豬尾巴連尾椎骨一起熬湯， 具有補陰益髓的效果，可預防骨質疏鬆，改善腰痠背痛；在青少年男生、 女生發育的過程中，可促進骨骼發育，中老年人食用，可延緩骨質老化、 延緩早衰的發生。

十全大補材料和豬尾巴一起燉煮，適用於一般的民眾。豬尾巴含有較多的蛋白質，主要成分是膠原蛋白，是皮膚組織不可或缺的營養成分，可以改善痘瘡所遺留下的疤痕。豬尾巴燉湯適合用於各年齡的族群，尤其是經常有腰痠背痛、骨質疏鬆的症狀者，可以好好的品嚐這道補湯。

鹿茸又稱班龍珠，性溫。是鹿科梅花鹿或馬鹿的雄鹿未骨化而帶有密生絨毛的幼角。有補精益髓，助腎陽和強筋健骨的養生功效。高血壓控制不佳或有發炎性疾病正值發熱期者，不宜服用。

男神精力飲

●養生作用：大補元氣，益氣升陽。

●藥材：人參片3錢、黃精2錢半、枸杞2錢。

●食材：水600 c.c.。

●步驟

1.藥材快速過水，洗淨，備用。

2.取乾淨鍋子，加水600 c.c.，置入人參、黃精，開火煮滾。

3.轉小火，繼續熬煮5分鐘。

4.加入枸杞，再煮5分鐘。

5.熄火，待降溫，即可飲用。

●藥師小叮嚀

1.人參過量，容易出現血壓升高、煩躁失眠的情形，須避免過量使用。

2.枸杞大量且長期使用，會有上火的可能，須謹慎使用。

（作者為藥師，本文摘自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

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