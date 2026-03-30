少子化釀產科醫師存亡危機！衛福部證實將研議提高給付

衛福部研議提高產科給付項目，包括高危險妊娠診察費、困難剖腹產合併多科照護給付加倍等方案。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣面臨少子化危機，全年新生兒人數銳減至去年的10.8萬人。台灣婦產科醫學會擔憂，生產數持續減少，若不能把一定的健保資源留在產科，數十年後台灣將再無產科醫師，雖衛福部證實現已開始研議高危險妊娠診察費、困難剖腹產合併多科照護給付加倍等方案，但也希望確保偏鄉地區能有一定的產科服務資源，保障民眾的安全，也給民眾願意生育的底氣。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈解釋，現行健保對於接生相關給付分為3種，一般接生給付1萬4000點，有妊娠併發症的接生給付1萬9999點，另針對特定特殊併發症的接生費用，給付約3萬餘點，但因為接生個案數減少，去年台灣約有200多家產科醫療機構中，已有23家選擇結束營運或轉型。

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黃建霈也提到，生產數減少，健保分配給產科的費用也越來越少，今年醫院婦產科招收住院醫師的缺額恐達4成，且未來成為婦產科主治醫師，也只有約20%會繼續做產科服務，其他大多轉往不孕、婦癌等次專科。

此外，黃建霈指出，產科醫師從孕產婦住進醫院起就必須繃緊神經待命，事後還要觀察狀況，因此能持續在第一線服務的時間比其他科別來得短，通常到50、60歲左右就已經非常吃力。

另針對偏鄉地區，黃建霈以恆春為例解釋，當地每個月平均只有3至4位新生兒，按照現在的給付條件，醫院很難提供合適的薪資待遇，醫師也可能離開，而當地孕婦將面臨100公里以上車程才能產檢的困境。

黃建霈也指出，如果周邊沒有醫院，萬一孕婦遇到懷孕、生產意外，根本來不及搶救，維持偏鄉地區能有至少一間產科醫療機構，提供的服務量雖然不多，但對於保障孕產婦的安全至關重要，也是讓周邊民眾願意生育的重要動力與底氣之一。

考量近年來生產數減少幅度過大、國內產科醫療機構陸續結束營運，衛福部次長林靜儀證實，目前確實正在研議提高產科給付項目，包括高危險妊娠診察費、困難剖腹產合併多科照護給付加倍等方案。

不過，黃建霈坦言，婦產科醫師待命期間沒有健保給付其實並不公平，且即使最後調升接生給付額度，也只是先把健保的資源留在產科，讓市場不要繼續縮小，至少還會有人願意來，想真正解決產科醫師瀕臨絕跡的困境，還是得從根本改善少子化問題。

黃建霈也強調，國家的下一代百分之百都是媽媽在產科照顧下生出來的，國家重視孩子，也希望能重視胎兒和孕婦，在孕期和出生的時候能照顧好，將來成長過程要付出的代價就越少，不能等生出來才開始照顧。

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