健康網》腸化生不等於癌！醫曝關鍵在「怎麼吃」 一類蔬菜恐害脹氣

專家表示，胃食道逆流患者症狀明顯時，務必減量或避免十字花科蔬菜如高麗菜、花椰菜，以免胃部持續發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在健檢或胃鏡報告中看到「腸化生」時，往往感到不安，擔心會發展為癌症。中醫師王大元指出，只有少部分腸化生會進一步發展為癌症，但「如何吃」會直接影響胃部發炎是否持續。在冷藏櫃前挑選種類時就要特別注意。像高麗菜、花椰菜等十字花科蔬菜，雖含有助修復胃黏膜的營養素，卻也容易產氣，對胃食道逆流或胃部發炎族群而言，可能加重脹氣與不適，反而讓腸化生的發炎環境更難改善。

王大元在臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文分享，當胃鏡報告出現「腸化生」時，很多人第一時間會害怕。這是胃黏膜在長期慢性發炎下產生的細胞型態改變，只有少部分會進一步發展為癌症。目前認為較重要的致病因子是幽門螺旋桿菌感染和慢性發炎，因此，現代醫學檢測後會根除幽門螺旋桿菌和減少發炎反應，以降低未來的細胞病變。

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王大元針對對胃食道逆流患者，提供日常於冷藏櫃前挑選蔬菜的建議：十字花科蔬菜如高麗菜、花椰菜，雖含維生素U可護胃，但也容易胃腸脹氣而加重胃食道逆流，因此，症狀明顯時務必減量或避免，以免胃部持續發炎。

他分析，從中醫觀點來看，腸化生並不是單一病名，而屬於「胃脘痛」、「痞滿」「嘈雜」或「反胃」等範疇，臨床會從脾胃虛弱、氣滯血瘀或濕熱內蘊解釋這種變化。脾胃運化功能下降、氣血不暢，導致修復能力減弱。

王大元總結，在治療與調養上，中西醫其實可以互補。患者在長期調養後，腸化生程度可減輕甚至逆轉，最好要持續調整飲食節奏，改善消化功能與微環境，減少高鹽、醃漬食物，戒菸、少喝酒，都是不錯的方法。

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