自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

每天吃一樣反而瘦更多？ 研究：多減1.6個百分點需付出一個代價

2026/03/30 14:32

最新研究顯示，保持固定重複的餐點可能有助於減輕大腦決策負擔，與維持一致的熱量攝取模式有關；情境照。（圖取自freepik）

最新研究顯示，保持固定重複的餐點可能有助於減輕大腦決策負擔，與維持一致的熱量攝取模式有關；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕減重過程中，飲食選擇的變化可能影響成效。一項針對減重者的分析顯示，重複餐點在行為控制上可能帶來差異，點出單一餐點在熱量攝取上的客觀關聯。

根據科學媒體《Science Alert》報導，美國德雷塞爾大學（Drexel University）針對112名過重成年人進行12週的減重計畫分析。研究發現每天固定吃相同餐點與零食的人，平均減去5.9%體重，而飲食較具多樣性的人僅減去4.3%。這項發表於《健康心理學》（Health Psychology）期刊的數據顯示，每增加100大卡的日常飲食差異，12週內的減重成效就會下降0.6%。

這種成效落差並非來自單一食物的燃脂機制，研究主要作者赫格曼（Charlotte Hagerman）說明，現代複雜的飲食環境要求極高的自制力。固定且重複的飲食習慣可能與減少決策負擔有關。當飲食選擇變得固定，大腦不必頻繁計算，這可能有助於維持較穩定的熱量攝取模式。

這項發現雖點出固定飲食在控制熱量上的潛在優勢，但研究並未檢查受試者的飲食品質。這代表依賴單一飲食雖然能減輕體重，卻可能犧牲人體健康所需的營養多樣性。研究團隊預計將透過隨機臨床試驗，進一步實證是否將重複性飲食納入標準的行為減重治療指南。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中