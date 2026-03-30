每天吃一樣反而瘦更多？ 研究：多減1.6個百分點需付出一個代價

最新研究顯示，保持固定重複的餐點可能有助於減輕大腦決策負擔，與維持一致的熱量攝取模式有關；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕減重過程中，飲食選擇的變化可能影響成效。一項針對減重者的分析顯示，重複餐點在行為控制上可能帶來差異，點出單一餐點在熱量攝取上的客觀關聯。

根據科學媒體《Science Alert》報導，美國德雷塞爾大學（Drexel University）針對112名過重成年人進行12週的減重計畫分析。研究發現每天固定吃相同餐點與零食的人，平均減去5.9%體重，而飲食較具多樣性的人僅減去4.3%。這項發表於《健康心理學》（Health Psychology）期刊的數據顯示，每增加100大卡的日常飲食差異，12週內的減重成效就會下降0.6%。

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這種成效落差並非來自單一食物的燃脂機制，研究主要作者赫格曼（Charlotte Hagerman）說明，現代複雜的飲食環境要求極高的自制力。固定且重複的飲食習慣可能與減少決策負擔有關。當飲食選擇變得固定，大腦不必頻繁計算，這可能有助於維持較穩定的熱量攝取模式。

這項發現雖點出固定飲食在控制熱量上的潛在優勢，但研究並未檢查受試者的飲食品質。這代表依賴單一飲食雖然能減輕體重，卻可能犧牲人體健康所需的營養多樣性。研究團隊預計將透過隨機臨床試驗，進一步實證是否將重複性飲食納入標準的行為減重治療指南。

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