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健康 > 抗老養生 > 運動復健

5旬女運匠肩膀痛以為「五十肩」 全人工肩關節置換術助康復

2026/03/30 14:32

劉永川醫師提醒，肩膀疼痛與活動受限不一定都是「五十肩」，亦可能是關節退化、骨刺或其他結構性問題，要儘快就醫檢查釐清。（記者陳建志攝）

劉永川醫師提醒，肩膀疼痛與活動受限不一定都是「五十肩」，亦可能是關節退化、骨刺或其他結構性問題，要儘快就醫檢查釐清。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕一名50歲的女計程車司機，因長期握方向盤與頻繁使用上肢，近年飽受右肩疼痛之苦，起先以為只是常見的「五十肩」，自行休息並接受復健與運動治療，但症狀未見改善還變嚴重，前往骨科就診，透過X光與影像檢查發現為肩關節嚴重退化，關節面磨損明顯，已非單純肌腱或沾黏問題，經安排全人工肩關節置換手術，讓她3個月後重回工作崗位。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科副主任劉永川表示，人工肩關節置換手術依型式可分為三種，包括：半人工肩關節置換、反轉式人工肩關節置換，以及全人工肩關節置換。半人工肩關節置換多應用於粉碎性肱骨近端骨折，雖然可緩解疼痛，但是術後活動度恢復相對有限。

50歲女運將肩關節嚴重退化，關節面並出現磨損。（記者陳建志攝）

50歲女運將肩關節嚴重退化，關節面並出現磨損。（記者陳建志攝）

劉永川指出，近年來，歐美國家針對高齡且合併旋轉肌腱功能不全的病人，則逐漸傾向採用反轉式人工肩關節置換作為主要治療選項。反轉式人工肩關節置換常被視為肩關節重建的「終極武器」，但是否適用於較年輕、活動需求高的族群，國際間仍持續討論。

劉永川表示，相較之下，全人工肩關節置換主要適用於單純關節退化、且旋轉肌腱功能完整的病人，其術後肩部活動表現與自然關節相近，隨著人工關節設計、材質與固定方式持續進步，耐用度亦大幅提升。他去年底赴瑞士及法國進修時，觀察到虛擬實境導航、3D列印與客製化導引工具的臨床應用，可協助醫師精準定位肩盂植入角度，提升手術安全性與穩定度。

劉永川提醒，肩膀疼痛與活動受限不一定都是「五十肩」，亦可能與關節退化、骨刺或其他結構性問題有關。若症狀持續數月未改善，應及早尋求專業醫療評估，才能把握治療時機，避免病情惡化，影響生活品質與工作能力。

50歲女運將右肩關節退化，經安排全人工肩關節置換手術（圓圈處）後，並搭配復健，讓她重回工作崗位。（記者陳建志翻攝）

50歲女運將右肩關節退化，經安排全人工肩關節置換手術（圓圈處）後，並搭配復健，讓她重回工作崗位。（記者陳建志翻攝）

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