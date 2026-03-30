健康網》阿茲海默症非宿命 百萬網紅醫揭5大法預防策略

民眾想要降低阿茲海默症風險，百萬網紅醫師卡蘭建議，快走能促進神經元生長，降低大腦整體的發炎情況；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長期以來，大眾已習慣將阿茲海默症視為無法避免的「老年宿命」。然而，根據最新的神經科學研究與臨床數據，這項理解正發生翻天覆地的變化。百萬網紅醫師卡蘭（Dr Karan）指出，如果能及早關注認知健康，半數以上的失智症病例可以預防，可以透過飲食、運動、睡眠、心理與社交與追蹤血壓、血糖等日常習慣5大法調整，有機會降低失智風險。

百萬網紅醫師卡蘭經營YT頻道，他經常在頻道上分享健康訊息，頻道已吸引了超過223萬人追蹤。近期他分享有關阿茲海默症是可以預防的影片，影片中談到，臨床數據顯示，僅約3%的病例來自高外顯率基因突變，其餘超過9成與後天環境與生活習慣密切相關。換句話說，多數人的大腦命運並非由基因決定，而是長期累積的結果。

請繼續往下閱讀...

影片中提及，阿茲海默症並非單一因素造成，而是多重失衡交織的結果。首先是「胰島素阻抗」，當細胞對胰島素反應下降，大腦能量利用效率降低，神經細胞逐漸失去功能。其次是慢性發炎與氧化壓力，會破壞神經細胞並加速退化。

重塑大腦靠運動與持續學習

卡蘭表示，在這些風險中，簡單的快走（Brisk Walk）能降低發病風險，這背後有著精密的神經生物學機制，包括：運動能刺激大腦分泌一種稱為「腦衍生神經滋養因子」（BDNF）的蛋白質，它像大腦的「強力肥料」，能促進神經元的存活、生長，並強化神經突觸的連接；慢性發炎是阿茲海默症的主要推手，運動能降低大腦整體的發炎情況，保護神經細胞免受氧化壓力傷害。

卡蘭還提到，修女研究（The Nun Study）發現，有些修女的大腦在解剖時發現佈滿了典型的阿茲海默病變（大腦萎縮、微血管疾病），但她們生前卻完全沒有失智症狀，原因出於這些修女在年輕時的日記顯示出極高的詞彙豐富度與複雜度，也就是說，長期的「腦力鍛鍊」讓神經元建立了強大的備用連結，持續學習與思考不只是習慣，更是對抗失智的保護方法之一。

要真正預防阿茲海默症，卡蘭建議，不妨從以下5項方法從日常生活調整介入：

●營養管理：增加膳食纖維，減少精製糖與飽和脂肪，改善胰島素敏感度與血管健康。

●規律運動：每週進行中等強度有氧運動，如快走以維持神經修復與抗發炎能力。

●睡眠品質：確保深度睡眠，讓大腦啟動排毒機制。

●認知刺激與社交：維持社交網絡，持續學習新技能、語言或樂器，提升神經連結密度，建立「認知儲備」。

●健康指標監測：定期檢測血糖、血壓與膽固醇，及早控制代謝風險。

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法