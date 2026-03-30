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健康網》李小龍遺孀現身健康狀況引關注 醫揭聽力警訊別忽視

2026/03/30 11:23

琳達（右）精神很好，與一群李小龍粉絲溫馨相聚。（香港星島日報）

琳達（右）精神很好，與一群李小龍粉絲溫馨相聚。（香港星島日報）

〔健康頻道／綜合報導〕已故香港武打巨星李小龍遺孀琳達（Linda Emery）已經81歲，近日在美國西雅圖與一群李小龍粉絲溫馨相聚，或許因年紀漸長，聽力似乎有些許下滑，在粉絲熱情與她交談時，需要稍微靠近才能聽清楚她的說話。關於老年的聽力，根據衛福部豐原醫院衛教資料指出，逾65歲的老年人口中，有1/3受聽力問題困擾。民眾不妨自我檢查，如果在家中電視、音響開得特別大聲；在公共場所經常要求對方「再說一次」等狀況出現，最好進一步諮詢專業意見。

在曝光影片中，琳達身穿亮黃色上衣，滿頭銀髮但髮量驚人，完全不像年過8旬長者，透露出優雅氣質。她與粉絲們圍坐在一張大圓桌旁喝茶，全程精神飽滿，只是粉絲與她熱情交談時，需要稍微靠近才能聽清楚她的說話。

有關老年性聽力損失，衛福部豐原醫院衛教資料表示，多人會發現隨著年紀增加，耳朵越來越聽不清楚，在生活和溝通上出現了困難。像是常沒聽到電話或門鈴在響，接到電話又聽不清楚話筒傳來的聲音、對話時常需別人重複所說的話、常被家人抱怨電視聲音開的很大。特別是高頻率（高音調）的聲音，像是小孩子的聲音、鳥叫聲等常會聽不到。此時，不要輕忽這問題，這些都是老年性聽力損失的徵兆。

聽力問題自我檢核

豐原醫院說明，臨床上的症狀，聽力喪失的類型為對稱性雙側聽力喪失。研究顯示大於65歲的老年人口當中，有1/3受聽力問題困擾。造成老年性聽損的原因分兩種：一種是自然的退化，大部分與第二種外在因素有關，包括像是環境噪音，服用耳毒性藥物，或其他疾病，例如，經心臟血管疾病與糖尿病所引發。

一旦當在生活中發現，有聽力方面的問題，豐原醫院建議，應及尋求專業耳鼻喉科醫師的幫助，進行詳細的聽力檢查，以免錯失黃金治療時間。老年性聽損若達到無法治癒的情況，也有機會透過「聽能復健」的方式，與人達到溝通的目的。像是配戴合適的助聽輔具，是目前對大部分聽損的患者最有效的方式。

豐原醫院補充「聽力問題自我檢核」方式，給民眾參考：

1.在家中

●電視、音響開得特別大聲。
●身旁的人覺得你說話太大聲。
●電話、門鈴響經常沒發現。

2.在公共場所

●聽不清楚對方的談話，或聽起來吃力。
●有人從背後喊你，或在你背後說話，會聽不到。
●聽不清楚女生和兒童的聲音。
●經常要求對方「再說一次」。

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