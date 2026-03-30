糖尿病患者有望少打針！MIT植入裝置可連續控糖90天

麻省理工學院（MIT）研究團隊正在研發一款內含可分泌胰島素細胞的植入裝置。圖為該裝置結構示意圖。（圖片來源：麻省理工學院）

〔編譯陳成良／綜合報導〕糖尿病患者每天必須頻繁測量血糖與注射胰島素，以維持身體機能。麻省理工學院（MIT）最新研發出一款微型植入裝置，內含可分泌胰島素的細胞，有望減少對每日胰島素注射的依賴，提供長期控制血糖的新方向。

根據醫療新聞網站《Medical Xpress》報導，現行的胰島細胞移植雖能治療糖尿病，但患者必須長期服用免疫抑制劑。MIT研究團隊開發的全新裝置，運用特殊的保護裝置包覆細胞，直接阻絕免疫系統的攻擊。此外，該裝置內建了微型的「供氧系統」（oxygen generator），能將體內的水氣分解為氫氣與氧氣，為細胞提供穩定的氧氣來源。

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這項發表於《設備》（Device）期刊的研究顯示，團隊透過貼在皮膚上的外部天線為植入物進行無線供電，讓供氧系統產生充足氧氣以維持細胞存活。在動物實驗中可運作至少90天。這段期間內，裝置內的細胞保持活性，並分泌出足夠的胰島素，將動物的血糖維持在健康範圍內。

尚待人體試驗 著眼長期蛋白質治療

儘管動物實驗展現高度潛力，這項技術距離臨床應用仍需時間。MIT團隊目前的目標，是將裝置在體內的運作壽命延長至兩年甚至更久，並持續優化細胞的發育狀態。研究人員表示，若這項技術未來能在人體試驗中證實安全有效，不僅能改變第1型糖尿病的治療模式，未來甚至有望擴展至抗體或凝血因子等其他需要長期輸注的蛋白質藥物治療，讓身體自行「生產」所需藥物。

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