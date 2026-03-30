高雄文雄醫院UCC輕急症中心 清明連假期間照常看診

高雄文雄醫院假日UCC輕急症中心，輕急症患者不用跑醫學中心掛急診。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕兒童節、清明節連假將至，為緩解大型醫院急診壅塞，高雄市首家「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」為位於高雄市三民區的文雄醫院，4月4至6日連假期間照常開診，每日上午8點至晚上12點提供診療服務，協助患者即時處置簡單傷口、腸胃道或呼吸道感染、小兒不適等輕急症。

高雄市衛生局指出，UCC自2025年11月成立後，今年春節連假累計服務逾300人次，大年初一至初三每日均超過60人次就醫，內科患者佔7成居多，多為腸胃道或呼吸道症狀、發燒與簡單傷口急需處置，服務檢傷分類4、5級輕急症病患，尤其部分負擔費用僅需150元，大幅減輕市民就醫負擔，無須久候亦紓緩鄰近醫學中心急診壓力。

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曾有男性病患因腹脹、腹痛至文雄醫院UCC就醫，經醫師診斷為急性闌尾炎，評估須轉院接受手術治療，醫師立即致電高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診並完成交班後，將轉診單、病歷及檢查報告等資料交付病患，協助病患轉診並於當日完成手術後康復出院，落實分級醫療及轉診。

衛生局呼籲，「分級醫療、適當就醫」可讓醫療資源發揮最大效益，輕急症患者建議前往UCC就醫，可獲得即時的醫療處置。

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