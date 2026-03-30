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夏天腳冰冷還常抽筋 中醫師：血管在求救

2026/03/30 09:44
夏天腳冰冷還常抽筋 中醫師：血管在求救

中醫師林岱穎表示，有些人會出現手腳溫度不一致、腳趾冰冷或末梢循環不佳的情況，常與「周邊血管收縮」及「自律神經調節失衡」有關。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明明是夏天，1名78歲婦人卻還雙下肢冰冷，穿兩層襪子、蓋厚被子，半夜卻還冷到醒來、容易抽筋，平時爬樓梯後覺得小腿緊繃、脹脹的，到了天冷、冬天更明顯，甚至會出現雙手掌熱到發燙；就醫後，中醫師診斷為周邊血管合併自律神經調節異常。

中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師林岱穎診察發現，婦人有高血脂問題，雙下肢冰冷至小腿肚，趾頭尤其明顯，皮膚偏乾鱗片脫屑，足背動脈及脛後動脈循環尚可，無明顯水腫或傷口，診斷為周邊血管合併自律神經調節異常。經過2個月的中醫治療後症狀大幅改善。

林岱穎表示，有些人會出現手腳溫度不一致、腳趾冰冷或末梢循環不佳的情況，常與「周邊血管收縮」及「自律神經調節失衡」有關。當身體處於壓力、疲勞、作息不規律，自律神經容易偏向交感神經活化，使末梢小血管過度收縮，血液較難順利流到四肢末端，便可能出現手腳冰冷、麻木或循環不良的感覺。

此時若合併有血脂異常、高血壓、糖尿病等慢性疾病，症狀更加嚴重。長期下來，末梢血液灌流下降，氧氣及養分供應不足，容易導致皮膚狀況差、運動時腳脹麻，甚至傷口不易癒合；循環不良也會進一步損傷到血管內皮，造成全身性的血循不暢。

林岱穎指出，周邊動脈疾病的發生，根本原因多與慢性動脈硬化與血栓形成有關。常見高風險族群包括：65歲以上、吸菸者、糖尿病患者、慢性腎病或洗腎患者、高血壓、高血脂患者、已有心血管疾病者，其中吸菸是危險因子。此外，運動不足、飲食不均衡、慢性壓力與不規律作息，也會加速血管老化。

現代研究也發現，部分中藥有助於改善血管功能與微循環，例如黃耆、丹參、三七等；常見方劑如補陽還五湯或血府逐瘀湯，也被研究發現可能改善步行距離與循環表現。針灸或雷射針灸也可作為輔助療法，幫助緩解症狀。

除了治療之外，生活習慣調整是最重要的基礎：戒菸最關鍵，規律運動建議每週至少 3 次、每次 30–45 分鐘，以及足部照護，定期檢查雙腳、避免受寒與外傷，控制慢性病，維持規律作息與均衡飲食。

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