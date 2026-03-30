比三高嚴重？雲彰5鄉脫水率偏高 醫：高鹽少水釀危機

台塑麥寮園區鄰近5鄉居民疾病預防篩檢，今年將從4月13日起跑，共計25場次，圖為先前篩檢情況。（台塑麥寮管理部提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台塑麥寮園區鄰近彰化縣、雲林縣5鄉居民疾病預防篩檢，今年將從4月13日在崙背鄉天衡宮起跑，共有25場次，檢查項目包括肝炎、腎功能、肺功能、代謝症候群、貧血及發炎狀況等17項。

有鑑沿海及偏鄉地區人口老化速度較城市更快，加上醫療資源相關不足，預防重於治療，早期發現早期治療，台塑與長庚科技大學從2018年推動麥寮園區鄰近5鄉居民疾病預防篩檢。

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雲林長庚醫院健檢中心主任林昱志指出，這幾年篩檢發現代謝症候群3高及脫水問題有顯著異常，還有肥胖、肺功能差比率也偏高，主要與飲食高油、高鹽，不運動、抽菸及不喝水等生活習慣有關，其中最嚴重是脫水異常比率，去年5鄉都超過75%，褒忠鄉更高達82%，可能與多數務農又不習慣飲水有關。

林昱志強調，脫水可能引起腦、心血管疾病，提醒民眾不要等到口渴才喝水，平常就應養成多喝水習慣。

雲林長庚醫院院長黃東榮指出，健康篩檢不保證健康，但可以增加健康意識，了解自己的健康狀況，預防及治療，對家庭、對國家有幫助。

台塑麥寮園區鄰近5鄉居民疾病預防篩檢，今年將從4月13日起跑，共計25場次。（記者黃淑莉攝）

台塑麥寮管理部副總蔡建樑表示，篩檢異常者會有專業醫師詳細說明，提供適合治療建議，檢查項目除延續歷年重點項目，有鑑最新研究發現慢性發炎與心血管疾病風險密切相關，今年新增血液檢測，評估貧血與發炎狀況。另有部分場次結合雲林縣衛生局大腸癌、口腔癌、子宮頸癌與乳癌等癌症篩檢及長者失智症檢測與宣導。

長庚科大院長陳美燕說，學校健康促進團隊進入社區辦理健康促進、居家訪視及協助社區C級據點健康關懷志工培訓，以在地人照顧在地人，讓長者活得健康、快樂及長壽。

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