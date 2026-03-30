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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

45歲男健檢驚見1.5公分結節 淡水馬偕「無創導航手術」精準獵殺早期肺腺癌

2026/03/30 10:01

淡水馬偕肺癌介入診療團隊, 整合胸腔內科、胸腔外科、放射科、病理科及麻醉科，於複合式手術室中進行診療，依病人狀況提供最適切的處置。（淡水馬偕醫院提供）

淡水馬偕肺癌介入診療團隊, 整合胸腔內科、胸腔外科、放射科、病理科及麻醉科，於複合式手術室中進行診療，依病人狀況提供最適切的處置。（淡水馬偕醫院提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕隨著低劑量電腦斷層（LDCT）普及，肺部結節發現率提升，如何在早期診斷中避免過度醫療成為關鍵。一名45歲男子日前在健檢中驚見1.5公分的毛玻璃結節，經淡水馬偕紀念醫院醫療團隊評估，導入「肺結節無創導航手術」進行精密採檢，最終確診為第一期肺腺癌。因診斷精準，該患者隨即銜接微創手術治療，術後恢復良好，成功在黃金期攔截病灶。

突破傳統限制 導航技術提升診斷率至八成

淡水馬偕指出，傳統支氣管鏡在面對「無氣管通道」的肺結節時，診斷率相對有限。透過擴增實境導航系統，醫師可先以影像重建肺部結構並規劃安全路徑，精準抵達病灶位置採檢。臨床資料顯示，原本診斷率僅約3成的困難型肺結節，透過導航技術可提升至8成以上，大幅強化確診效率。此外，檢體可即時送交病理判讀，約30分鐘內即可獲得結果；若確認為惡性腫瘤，能立即銜接後續治療，縮短病人的等待時間。

導航過程於複合式手術室藉由螢光透視平台取得氣管外病灶組織，提高安全性及診斷率。（淡水馬偕醫院提供）

導航過程於複合式手術室藉由螢光透視平台取得氣管外病灶組織，提高安全性及診斷率。（淡水馬偕醫院提供）

以病人為中心 降低不必要手術風險

淡水馬偕表示，院方「肺癌介入診療團隊」整合胸腔內科、胸腔外科、放射科、病理科及麻醉科，於複合式手術室中進行診療，並依病人狀況提供最適切處置，像是確診為癌症，即時安排微創手術或進一步治療；良性或發炎病灶則採取追蹤觀察，有效避免不必要的手術。

淡水馬偕說，此流程可在單一醫療場域完成「定位—診斷—治療決策」，不僅減少病人往返與等待的不安，也降低侵入性檢查帶來的併發症風險。LDCT雖有助早期發現肺癌，但後續處置須由專業醫師依照結節特性、病人風險及臨床指引綜合評估，以在「早期診斷」與「避免過度醫療」間取得平衡。

淡水馬偕表示，面對日益增加的肺結節個案，醫療團隊持續發展精準醫療技術，並朝向「微創中尋求無創」的方向前進。在兼顧診斷準確性的同時，致力降低病人的身體負擔與心理壓力。未來將持續依循國家政策與臨床指引，提供專業且具人文關懷的醫療服務，守護國人肺部健康。 

阿基米德導航系統以擴增實境技術，提供氣管鏡內即時同步影像協助臨床人員精確定位病灶。（淡水馬偕醫院提供）

阿基米德導航系統以擴增實境技術，提供氣管鏡內即時同步影像協助臨床人員精確定位病灶。（淡水馬偕醫院提供）

氣管鏡導航過程中以錐狀束電腦斷層掃描3D重組技術，精確定位病灶。（淡水馬偕醫院提供）

氣管鏡導航過程中以錐狀束電腦斷層掃描3D重組技術，精確定位病灶。（淡水馬偕醫院提供）

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