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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》名醫帥又瘦卻是糖友 親曝「隱形脂肪」更可怕

2026/03/29 21:20

減重醫師蕭捷健自曝年輕時，有次無意間量了血糖，沒想到是糖尿病前期，嚇得他找出原因，努力將「迷路」脂肪復位。（取自「減重醫師 蕭捷健」臉書）

減重醫師蕭捷健自曝年輕時，有次無意間量了血糖，沒想到是糖尿病前期，嚇得他找出原因，努力將「迷路」脂肪復位。（取自「減重醫師 蕭捷健」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕帥哥級的「減重醫師」蕭捷健還在急診當住院醫師，有一回早上順手抽了血，結果空腹血糖數值106，他呆了一下，「這是糖尿病前期，是不是檢驗科機器壞掉了？」

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，那時的他，四肢纖細、BMI22，也有些患者哀哀叫，稱自己吃很少、又瘦，為何抽血出來滿江紅，又是脂肪肝，又有胰島素阻抗。

蕭捷健解釋，有時候脂肪迷路了，造成「脂肪異位堆積」，也就是「迷路」的脂肪，跑到了肝臟、胰臟、腸子周圍，成了「內臟脂肪」。他引述最新一期《Nature Medicine》在2025年發表了一篇期刊，研究發現，要逆轉糖尿病前期，不一定需要減重。

他表示，有4分之1的人，體重一點都沒掉，只是把「迷路」在內臟的脂肪「搬家」，移轉至皮下了，這時血糖就奇蹟似地恢復正常了。

接著，他再引述《Circulation》期刊，直接發出警訊，只要腰圍粗，就算BMI正常，心臟的風險一樣直線上升。因此，男生超過90公分，女生超過80公分，就要注意了。以下4招可以幫身體「抗發炎」：

●第1步就是啟動「碳水循環」：
在沒運動的日子，把精緻白飯換成糙米、地瓜。

●第2步把果糖停掉：
連半糖去冰的珍珠奶茶，千萬別下肚。

●第3步抗發炎：
多吃富含Omega-3的好油，像是鮭魚、鯖魚、特級初榨橄欖油，用這些好油去撲滅內臟脂肪引發的火災。

●第4步動一下：
飯後不要癱在沙發上滑手機，去洗個碗、倒個垃圾、散步15分鐘。這些微活動，就能把你血液裡游離的葡萄糖消耗掉，不讓它們有機會變成內臟脂肪囤積起來。

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