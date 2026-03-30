健康網》芋頭不只是澱粉！ 醫曝低升糖吃法成關鍵

專家表示，芋頭可以被定位為低負擔碳水、功能性食材，料理方式則以蒸、煮為佳，避免油炸或加入過多糖分；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人將芋頭視為高澱粉食物，擔心影響血糖與體重。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，芋頭在現在的營養與系統醫學觀點裡，它不再只是主食的一種，而是可以被定位為低負擔碳水、功能性食材，在提供能量的同時，也幫助身體維持更穩定的代謝狀態。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，很多人一聽到芋頭，第一個反應就是「澱粉」，接著腦中浮現的，往往是血糖、發胖，還有慢性病的風險。很多人以為血糖高低，取決於吃進多少糖，但真正影響血糖的，是葡萄糖進入血液的速度，芋頭的特性，就是讓這個速度變慢。

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張家銘說明，芋頭的澱粉結構較緊密，部分屬於抗性澱粉，消化酶不容易快速分解。同時，膳食纖維與多醣體會形成黏稠環境，讓吸收過程被延緩。再加上球蛋白對澱粉酶的調節作用，以及完整的食物結構，讓整體消化與吸收更加平穩。腸道菌進一步利用這些成分，產生短鏈脂肪酸，也會影響胰島素敏感性與血糖調節。

他接著說，一篇發表在《Frontiers in Nutrition》的研究，把芋頭的特性整理得很清楚，重要的一點是把芋頭從「單純的澱粉食物」，拉回到整體生理運作的脈絡來看。在能量代謝上，芋頭屬於低升糖潛力（low GI）的澱粉來源，血糖上升的速度比較平穩，對於有胰島素阻抗的人，是一種相對溫和的能量選擇。在腸道系統方面，它富含膳食纖維與多醣體，可以支持腸道菌的生長，功能上接近益生元，對維持菌相平衡有幫助。

在日常飲食中，張家銘建議可將芋頭作為部分主食替代，早餐或午餐，把一部分白飯、白麵包或麵條，換成蒸芋頭，或在原本的餐盤中，用芋頭取代約1/3到一半的精製澱粉。同時，建議搭配蛋白質（例如蛋、魚、豆類）與少量脂肪（例如橄欖油或堅果），這樣可以進一步延緩胃排空速度，讓血糖上升更平穩。

張家銘補充，在慢性發炎與代謝調整上，芋頭扮演的是「背景校正」的角色，如果身體長期處在壓力、睡眠不足、代謝異常或慢性發炎的狀態，芋頭中的多酚與類黃酮，會在細胞層次影響氧化壓力與發炎訊號。料理方式則以蒸、煮為佳，避免油炸或加入過多糖分；若加熱後放涼再食用，還可提升抗性澱粉比例，進一步幫助腸道健康。

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