健康網》夜尿困擾有救了！ 3個簡單習慣讓你不再半夜起床

老人家最怕半夜老是頻尿打斷睡眠，洪永祥診所院長洪永祥醫師指出，堅持3行為，只要3個月，就能改善；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每晚總要起床跑廁所，搞得睡眠破碎、體力透支。洪永祥診所院長洪永祥醫師指出，堅持3個行為，只要3個月，就能改善夜間頻尿，找回一夜好眠。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥診所」發文指出，臨床觀察做得確實地，，些人在持續1週即可體會到改善，以下是3個習慣改變：

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●11點前入睡：

失眠導致抗利尿激素無法正常分泌濃縮尿液，夜間頻尿更惡化睡眠品質，好好睡覺是改善夜間頻尿最直接的方式，建議在晚上11點前就寢。早睡能讓身體進入深度修復，降低抗利尿激素分泌異常的風險。記得睡前兩小時減少水分攝取，讓腎臟與膀胱在深夜真正休息。

●每日凱格爾運動：

這不是女性專利，對男性改善攝護腺問題與男女性功能都同樣有效。非常建議每一位長輩都要練習，效果非常顯著，每天練習收縮骨盆底肌，可平躺在瑜珈墊上，並把腰部挺起，每次屁股收緊10秒、放鬆10秒，重複10次為一組。早中晚睡前都可進行一組，這能增強膀胱控尿能力，減少那種「憋不住」的急迫感。

●精準補充泌尿道營養：

平時食物每天都要攝取南瓜子、鋅與硒，並補充茄紅素、大豆異黃酮。不單對男性攝護腺有幫助，更能幫助調節女性生理機能。這些泌尿營養元素是泌尿系統最強的後盾。

洪永祥指出，其實這3個習慣改變，內容並不困難，難在「持續」，據他在臨床上觀察，有些在持續1週即可體會到改善，建議給自己3個月時間，養成這3個好習慣，既可護腎、強身，還可以告別頻尿！

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