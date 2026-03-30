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健康網》熟齡減重恐埋失能危機？ 營養師揭：「少了這事」風險增

2026/03/30 07:18

中高齡別瘦身只看瘦得快，專家建議，最好將「阻力運動、足夠蛋白質攝取、骨骼健康監測」同步納入減重計畫，讓瘦身更健康。；圖為情境照。（圖取自freepik）

中高齡別瘦身只看瘦得快，專家建議，最好將「阻力運動、足夠蛋白質攝取、骨骼健康監測」同步納入減重計畫，讓瘦身更健康。；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多中高齡族群考慮自身過度肥胖，擔心未來可能因跌倒有失能風險，而開始考慮瘦瘦針減重。營養師薛曉晶指出，熟齡族減重最好不要只看體重計下降的數字，理想的熟齡減重不追求「瘦得快」，而是兼顧代謝益處的同時，巧妙地平衡「保留肌骨」，他建議最好將「阻力運動、足夠蛋白質攝取、骨骼健康監測」同步納入減重計畫，讓瘦身更健康。

薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，很多人以為，年紀越大，只要體重減輕身體負擔就小，行動力也會更好？對中高齡族群來說，減重絕非數字遊戲，因為長者減掉的不一定只有脂肪，很可能包括珍貴的肌肉量與骨質密度。然而，這些看不見的肌肉、骨骼與整體身體功能恰恰是長者最要妥善保護的部分，遠比體重計上的數字重要得多。

熟齡減重不能只看「瘦」

薛曉晶說明，根據2026年2月發表於《J Gerontol A Biol Sci Med Sci》的研究指出，肥胖確實與失能風險相關，但高齡者在減重過程中，若未妥善規劃，反而可能增加嚴重行動障礙的風險。尤其近年流行的減重藥物雖有助體重下降，但同時也可能伴隨肌肉與骨密度流失，需特別留意。

他接著說，根據2026年2月初發表在《J Gerontol A Biol Sci Med Sci》的一項重要研究提醒我們：肥胖雖然確實會增加失能風險，管理體重依舊重要；但減重本身，尤其在高齡階段進行，也可能帶來潛在的風險，這些藥物雖然能有效減輕體重、改善血糖與心血管健康，但研究也觀察到，體重下降的同時，也可能伴隨著瘦體重、肌肉量，甚至骨密度下滑的變化。因此，理想的熟齡減重，絕對不是一味追求「瘦得快」。

中高齡減重7大方向

薛曉晶認為，中高齡的體重管理，別再只問「瘦幾公斤」，更重要的是要問：「我的肌肉有沒有保住？骨頭有沒有顧到？身體功能有沒有變好？」針對60歲以上的族群，強烈建議一起將「阻力運動、足夠蛋白質攝取、骨骼健康監測」同步納入減重計畫，才能真正達到健康減重。

關於中高齡的減重計畫，薛曉晶建議可從以下7大方向著手：

●調整目標，從「快點瘦」變「穩穩回平衡」。從追求快速減重，轉為穩定改善體組成，避免極低熱量或單一食物法，以免身體代謝失衡。

●餐餐有「蛋白質」，身體才有材料保肌減脂。魚、蛋、豆腐、豆干、雞肉、無糖優格等優質蛋白質，輪流安排在每餐，為肌肉提供足夠養分。

●運動不只「喘」，更要「保肌增力」。每週安排2次阻力運動，例如，扶椅深蹲、坐站訓練、彈力帶或提水瓶，有效練肌肉。

●下肢力量和平衡感，同步練起來。日常可加入抬腿、腳跟腳尖站、單腳站、樓梯練習，每次5-10分鐘，慢慢提升行動力與穩定度。

●骨骼保護要超前部署，別等骨鬆才補救。多攝取高鈣食物（乳品、豆腐、小魚乾、深綠色蔬菜），搭配規律日照與活動，為骨骼提供穩固支持。

●不只看體重機，更要看「身體功能」。除了體重，更要觀察腰圍、走路速度、上下樓梯是否順暢、從椅子起身是否穩固，這些才是健康老化的真實指標。

●有慢性病或用藥者，務必尋求專業陪跑。若有慢性病或用藥，應由醫師與營養師共同評估減重計畫。

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