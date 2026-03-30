健康網》白麵包OUT？ 酸種麵包低GI秘密一次看懂



酸種麵包成了麵包控新寵，不過，營養師楊斯涵指出，好消化、營養好吸收且能穩定血糖，但想瘦身的人不要攝取過量；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「酸種麵包（Sourdough）」異軍突起，營養師楊斯涵指出，它與白麵包的差異在發酵方式不同，酸種麵包的核心價值其實在於對消化系統的友善以及穩定血糖的能力。

楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，酸種麵包與白麵包在「熱量」與「醣量」上，幾乎是不相上下的，若是覺得酸種麵包用來「減熱量」或「減醣」，恐怕要失望了。酸種麵包有以下3種優點：

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●腸胃友善、減少脹氣：

酸種麵包經過長時間的發酵，這個過程會預先分解麵粉中的部分麩質，對於吃麵包容易感到腹脹、消化不良的人來說，是一個相對友善的選擇。

●提升礦物質吸收率：

天然發酵過程能分解穀物中的「植酸（Phytic acid）」。植酸會阻礙人體吸收營養，當植酸被分解後，麵包中的鐵、鋅、鎂等礦物質就更容易被我們的身體吸收利用。

●低GI值，血糖更平穩：

這也是最關鍵的一點！一般白麵包屬於高 GI 食物，吃下肚後血糖容易快速飆升又落下，讓人很快又感到飢餓；而酸種麵包屬於低至中GI值，能讓血糖波動較為平緩，有助於維持穩定的飽足感。

楊斯涵表示，下次要買麵包時，問一下自己是要好消化、營養好吸收且能穩定血糖，酸種麵包絕對是個值得嘗試的好選擇。

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