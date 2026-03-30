自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》抗生素恐造成2項失衡 最怕它壯大害命

2026/03/30 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

在接受抗生素治療後，有時候會發生一種很難治的腸道感染─Clostridioides difficile（難梭菌）感染。這不只是拉肚子，重症時可能引發全身發炎與腸道損傷。傳統上我們常以抗生素對付它，但副作用與復發率高。那麼，有沒有可能利用體內天然物質，像是膽酸來協助防禦或緩解這種感染？

研究團隊針對小鼠做實驗，使用了一種已廣泛用於肝膽疾病的膽酸：熊去氧膽酸（UDCA / Ursodiol）。他們首先在體外確認 UDCA 對難梭菌的孢子萌發、生長與毒素釋放是否具有抑制作用。接著，在小鼠模型中誘發難梭菌感染，事先給予 UDCA 處理，看它對病情進展、腸道炎症反應、膽酸代謝與基因表現有什麼影響。

這個研究發現：UDCA在體外可以抑制難梭菌孢子萌發與擴散，並降低其毒素活動。在小鼠體內，UDCA並沒有大幅改變腸道菌群組成，但顯著改變了膽酸種類與總量（膽酸代謝組成改變）更關鍵的是，UDCA處理的小鼠在感染早期，其腸道與結腸裡的發炎反應較輕微，腸道組織的炎症基因表現受到調控，與膽酸受體（如 FXR、TGR5）路徑的活性也有改變。這些改變一起減緩了宿主過度發炎帶來的傷害。這項研究指出了一個有趣的策略：利用膽酸代謝改變宿主反應，而非直接殺菌。換句話說，UDCA並非完全靠「把細菌消滅」來發揮作用，而是透過調整膽酸─宿主─免疫系統這條軸線，緩和過激的發炎反應，幫助宿主承受感染壓力。這為抗菌治療提供了另一條補充路徑，尤其對於容易復發或抗藥性問題的感染，有很大潛力。

對於一般人來說，這並不代表「多吃膽酸」就能預防腸道感染。但我們可以從中得到幾點啟示：腸道環境與代謝物很重要：膽酸不只是幫助脂肪消化，它們的種類與代謝狀態會影響到腸道抗病能力與發炎狀態。避免濫用抗生素：因為抗生素可能打亂腸菌與膽酸平衡，使人容易被難梭菌趁虛入侵。未來可能的治療方向：像 UDCA 這樣調控膽酸或調整膽酸受體活性的策略，可以與抗菌藥物並行，或作為預防復發的輔助手段。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中