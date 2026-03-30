透視腸道菌》抗生素恐造成2項失衡 最怕它壯大害命

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

在接受抗生素治療後，有時候會發生一種很難治的腸道感染─Clostridioides difficile（難梭菌）感染。這不只是拉肚子，重症時可能引發全身發炎與腸道損傷。傳統上我們常以抗生素對付它，但副作用與復發率高。那麼，有沒有可能利用體內天然物質，像是膽酸來協助防禦或緩解這種感染？

研究團隊針對小鼠做實驗，使用了一種已廣泛用於肝膽疾病的膽酸：熊去氧膽酸（UDCA / Ursodiol）。他們首先在體外確認 UDCA 對難梭菌的孢子萌發、生長與毒素釋放是否具有抑制作用。接著，在小鼠模型中誘發難梭菌感染，事先給予 UDCA 處理，看它對病情進展、腸道炎症反應、膽酸代謝與基因表現有什麼影響。

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這個研究發現：UDCA在體外可以抑制難梭菌孢子萌發與擴散，並降低其毒素活動。在小鼠體內，UDCA並沒有大幅改變腸道菌群組成，但顯著改變了膽酸種類與總量（膽酸代謝組成改變）更關鍵的是，UDCA處理的小鼠在感染早期，其腸道與結腸裡的發炎反應較輕微，腸道組織的炎症基因表現受到調控，與膽酸受體（如 FXR、TGR5）路徑的活性也有改變。這些改變一起減緩了宿主過度發炎帶來的傷害。這項研究指出了一個有趣的策略：利用膽酸代謝改變宿主反應，而非直接殺菌。換句話說，UDCA並非完全靠「把細菌消滅」來發揮作用，而是透過調整膽酸─宿主─免疫系統這條軸線，緩和過激的發炎反應，幫助宿主承受感染壓力。這為抗菌治療提供了另一條補充路徑，尤其對於容易復發或抗藥性問題的感染，有很大潛力。

對於一般人來說，這並不代表「多吃膽酸」就能預防腸道感染。但我們可以從中得到幾點啟示：腸道環境與代謝物很重要：膽酸不只是幫助脂肪消化，它們的種類與代謝狀態會影響到腸道抗病能力與發炎狀態。避免濫用抗生素：因為抗生素可能打亂腸菌與膽酸平衡，使人容易被難梭菌趁虛入侵。未來可能的治療方向：像 UDCA 這樣調控膽酸或調整膽酸受體活性的策略，可以與抗菌藥物並行，或作為預防復發的輔助手段。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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