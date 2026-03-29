台人去日本超愛買這個！30歲女吃到要洗腎 醫曝還恐心血管栓塞！

台灣人去日本旅遊相當喜歡逛藥妝店。日本藥妝店示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人去日本旅遊相當喜歡逛藥妝店，其中日本知名醫藥品製造商出產的「EVE系列」止痛藥是不少國人愛買品項。不過近日有醫師分享案例，疾呼藥不能亂吃，EVE止痛藥主成分為「布洛芬」（Ibuprofen，或稱伊普芬），屬於非類固醇抗發炎藥物（NSAID），非常傷腎，一位年僅30歲的病患因為長期服用該藥物，年紀輕輕就得洗腎。

國人赴日愛買EVE系列止痛藥，但有醫師提醒藥不能亂吃，別把止痛藥當仙丹長期依賴。（資料照）

EVE止痛藥因為其顯著的止痛效果，加上在台灣買不到，成為國人赴日逛藥妝店必買的指標性藥品。據了解，主成分是布洛芬的EVE，相比台灣藥局常見、成分為「乙醯胺酚」（Acetaminophen）的普拿疼，布洛芬多了「消炎」作用，對於發炎型痛症（如嚴重經痛、牙痛、喉嚨痛）的效果更強。

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可近日牙醫師黃月真在Threads上分享案例，表示自己有一位固定每半年回診洗牙的女患者，幾年前因為疫情中斷了一段時間，再次見到她時差點認不出來，臉色黯沉、眼白發黃，講話有氣無力，一問才得知只有30歲的她竟然在洗腎，「原來疫情那段時間，她身體不舒服，卻沒有去看醫生。而是一直吃從日本買回來的止痛藥（EVE）。吃到後來，連止痛效果都沒有了，才終於去就醫。但那時候，腎功能已經嚴重受損，只能洗腎了。」

貼文曝光後掀起熱議，大腸直腸外科專科醫師何建霖也跳出來表示，在臨床上親眼看過太多患者把止痛藥當仙丹長期依賴，最後面對胃潰瘍、胃穿孔、甚至終身洗腎的慘劇。他直言，NSAID類藥物除了會傷腎，也會增加胃發炎、潰瘍的風險，甚至增加發生嚴重心血管栓塞事件之風險，包括心肌梗塞和中風，「年輕人短期疼痛使用是消炎止痛很好的藥物，但拜託不要當保養來吃喔！在心血管疾病、老年人、胃潰瘍病史、慢性腎病的患者則是不建議使用啊，以上族群若需要止痛，可考慮普拿疼。」

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