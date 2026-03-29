健康網》復活節前恐爆巧克力荒 抗發炎、護心血管好物被偷兒整車拉走

歐洲今年復活節爆巧克力荒？據了解，12噸巧克力棒至今下落不明。營養師高敏敏指出，可可有6大功效，最重要的是吃了讓人心情愉悅；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕復活節前夕巧克力供貨短缺！根據「割蘿蔔外電譯站」發文指出，一批重達12噸巧克力棒，整車下落不明，巧克力商家發言人開玩笑表示：「我們平常都鼓勵大家吃巧克力棒的時候『休息一下』，沒想到這些竊賊竟然真的照做，直接帶走12噸巧克力去好好休息。」

一輛載滿41萬3793條最新款巧克力棒的貨車，上週從義大利中部的工廠出發，原定要運往波蘭，卻在途中整車失竊，目前貨車及巧克力的下落仍不明。

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該公司進一步表示，每條巧克力都有專屬的批號，可以用來追蹤這批被偷走的巧克力。公司指出：「如果掃描後發現批號吻合，系統會馬上顯示具體的通報方式，通知我們處理，之後我們再將相關證據交給執法單位。」

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏在臉書指出，吃巧克力讓人心情愉悅，因為可可有6大好處：

1.抗發炎：

可可富含多酚（如黃酮醇）具有強大的抗發炎作用。能抑制促發炎分子的生成，並減少一些慢性病的風險。

2.促進腦部健康：

可可中的黃酮類化合物能增強腦部血流量

，幫助記憶力和專注力提升，降低阿茲海默症的風險。

3.保護腸胃：

可可中的膳食纖維和抗氧化成分能促進益生菌（如乳酸菌和雙歧桿菌）的生長，調節腸道菌群平衡，同時也有助於修復腸胃黏膜。

4.保護心血管：

可可中的黃酮類化合物能改善血管內皮功能，降低壞膽固醇（LDL）提高好膽固醇（HDL），同時減少血栓風險。

5.改善貧血：

可可富含鐵，是促進血紅素生成的關鍵營養素，而可可中的抗氧化成分還能增強鐵的吸收率，讓你更有活力、不容易頭暈，是補鐵的好來源。

6.舒緩情緒：

可可含有苯乙胺（PEA）和色氨酸，能刺激大腦釋放快樂荷爾蒙（如血清素和多巴胺），還能幫助舒緩壓力。

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