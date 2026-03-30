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健康 > 護眼顧齒

健康網》近視元凶不只3C！ 醫警：近距離用眼才是視力殺手

2026/03/30 08:16

專家表示，近視的頭號殺手，不只是3C產品，視力的隱形地雷是近距離用眼；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，近視的頭號殺手，不只是3C產品，視力的隱形地雷是近距離用眼；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人緊盯3C，卻也有家長為了孩子的眼睛健康，盡量不讓小孩接觸3C，不料，卻仍出現正在唸幼兒園的小朋友，近視仍飆高到500度，家長不解而求醫。事實上，眼科醫師齊育殿提醒，「近視的頭號殺手，不只是3C產品」視力的隱形地雷是近距離用眼，每天最好要有2小時戶外活動，可預防近視。

齊育殿在臉書專頁「齊育殿 眼科醫師｜天天有好視」發文分享，最近在門診遇到一位家長，語氣焦慮地問：「醫師，我們家完全不給小孩看手機、平板，為什麼才幼兒園，近視就已經 500 度了？」細問後發現，小朋友非常乖，每天在家安靜地坐著玩好幾個小時的樂高和拼圖。因此，他藉此呼籲家長一個真相：「近視的頭號殺手，不只是3C產品」，視力的隱形地雷是，近距離用眼

齊育殿說明，部分家長以為只要「螢幕」沒亮就沒事。然而，不管是看繪本、畫畫、寫字、玩樂高還是拼圖，只要是近距離、長時間的活動，對眼球發育的壓力與看手機是一模一樣的。換句話說，當孩子連續盯著30公分內的物品超過30分鐘，眼球為了適應壓力就會開始「變長」，這是近視的開端。

護眼神隊友

齊育殿表示，醫學研究已證實：陽光會刺激視網膜分泌多巴胺，這能有效抑制眼軸拉長，預防近視。數據解析的2大真相：

●戶外活動不足的孩子，近視風險直接飆升2到3倍。

●每天多花1小時在戶外，就能顯著降低近視發生率。

他建議家長不妨帶孩子到戶外，並不只是為了「看遠」，而是為了「光線」。這意味著，家長帶孩子去戶外，讓孩子接觸更多戶外光線，能帶來刺激視網膜分泌多巴胺，藉此預防近視。

齊育殿提醒家長，與其花大錢買昂貴的護眼燈、吞葉黃素，不如執行最省錢也最有效的「天天戶外120」，包括：每天2小時戶外活動；與 3010原則，即近距離用眼（包含玩樂高、看書）每30分鐘，一定要休息10分鐘。

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