飲食習慣恐影響視力發展！兒童健康專家點出關鍵

缺鈣、攝取加工食品、精製碳水化合物及含糖飲料等可能影響兒童眼睛健康。圖為兒童喜好甜食情境。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕不少兒童小小年紀掛著厚重眼鏡，其視力發展問題廣受家長關注，而飲食可能是重要因素之一！兒童護理專家示警，缺鈣、攝取加工食品、精製碳水化合物及含糖飲料等是眼球生長的殺手。

兒童視力的發展從出生後會持續至13歲左右。對於近視問題，台北護理大學護理系兒科組助理教授黃秀玫說明，與遺傳、環境、及生活習慣等多重因素相關。目前研究普遍指向長時間近距離用眼，如使用3C、室內活動時間過長與戶外活動不足以及學業壓力等，會增加發生風險。

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不過，「營養」因素也扮演重要角色。黃秀玫指出，兒童處於生長的關鍵階段時，眼睛的發展也受營養狀況的影響。因此，近年來，飲食亦被認為可能是一項可調整的近視風險因子。而現有研究指出，飲食中過度攝取精製碳水化合物可能與近視的形成相關。

黃秀玫解釋，其潛在機制在於精製碳水化合物可被快速吸收，導致血糖與胰島素濃度迅速升高；當血液中胰島素值上升時，可能進一步促進類胰島素生長因子的分泌，進而刺激細胞生長與分化，最終促使眼軸長度增加，提高近視發生的風險。

此外，過度攝取加工食品、精製碳水化合物及含糖飲料，可能誘發慢性發炎反應與氧化壓力，進而影響鞏膜的健康與生長，對眼球結構造成不利的影響。

再者，鈣也扮演重要角色。黃秀玫提到，鈣在維持眼球彈性具有保護作用，若血液中長期缺乏鈣質，可能導致鞏膜彈性減弱，進而影響視力發展。

不過黃秀玫也說，不同飲食種類、攝取量及其對近視形成的影響機制與證據力仍尚未被充分釐清，相關實證結果有待進一步驗證。

黃秀玫同時強調，市售零食種類日益多樣、飲料店林立且取得容易，兒童若長期攝取高含量精製糖類的食品與飲品，可能影響整體飲食品質與其他關鍵營養素的攝取平衡，進而對眼球與視力的正常發育造成潛在不利影響。

因此，黃秀玫建議，家長在為發展中的兒童選擇食物時，應留意並檢視營養標示與營養成分含量。對於成長中的兒童而言，鼓勵以白開水取代含糖飲料，並攝取新鮮蔬果，不僅有助於降低精製糖的攝取量，亦可在整體營養均衡的基礎上，間接支持視力與眼球結構的健康發展。

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