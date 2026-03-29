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為何癌症治療會失效又復發？研究：部分腫瘤啟動備用生存機制

2026/03/29 11:42

圖說：MIT研究發現，當標靶藥物封鎖此開關時，部分腫瘤會轉而啟動「備用生存機制」以維持生長；示意圖。（圖擷取自Freepik）。

圖說：MIT研究發現，當標靶藥物封鎖此開關時，部分腫瘤會轉而啟動「備用生存機制」以維持生長；示意圖。（圖擷取自Freepik）。

〔編譯陳成良／綜合報導〕為何癌症標靶治療一開始有效，後來卻失效甚至復發？麻省理工學院（MIT）的最新研究揭開了這個令病患與家屬最害怕的痛點：部分癌細胞在面對藥物封鎖時，會轉而啟動另一套「備用生存機制」，仍能在藥物作用下存活。

根據醫療新聞網站《Medical Xpress》報導，阻斷癌細胞生長開關的標靶藥物，是目前最有效的癌症療法之一。然而，臨床數據顯示，這類藥物通常只能對40%至80%的預期適用患者產生療效。這個低於預期的成功率，以及治療初期有效、後續卻出現抗藥性導致復發的現實，長期困擾著醫界。MIT團隊決定深入追查，為何精準藥物會在部分腫瘤上遭遇瓶頸。

為了解開抗藥性之謎，MIT團隊針對肺癌等多種癌細胞進行分析。他們發現，即使標靶藥物成功關閉了癌細胞的主要生長開關，部分癌細胞卻可能同時運作不同的生存機制。這項發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究指出，這些癌細胞會轉而依賴另一套備用生存路徑。這套系統能幫助癌細胞在藥物攻擊下繼續存活、增生，並可能與腫瘤持續擴散相關。

雙管齊下封鎖退路 肺癌臨床試驗進行中

這項發現不僅解釋了癌症為何難以根治，也為未來的治療帶來實質方向。MIT研究團隊發現，如果同時使用標靶藥物關閉主要生長開關，再搭配另一種藥物阻斷備用生存系統，在實驗中顯示更高的殺傷效果。目前，針對這項合併用藥策略的臨床試驗，已在肺癌患者身上展開，未來也有望評估應用於其他癌症。

研究人員透過蛋白質分析技術，揪出這些被啟動的備用路徑。這項突破意味著，未來醫師可能在患者接受治療前，就能先檢測出癌細胞是否具備這類生存機制，進而量身打造合併療法。這項策略的最終目標是幫助對藥物反應不佳，或是治療後才面臨癌症復發的病患，讓標靶治療發揮更穩定的成效。

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